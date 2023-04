Bundesregierung: UN-Arbeitsverbot der Taliban für Frauen „schlimmer Tabubruch“

Frauen in Burkas warten in Kabul auf Lebensmittelrationen.

Berlin/Kabul. Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat das vom Taliban-Regime in Afghanistan verhängte Arbeitsverbot für Frauen in Organisationen der Vereinten Nation scharf verurteilt und eine Rücknahme gefordert. „Das ist ein weiterer schlimmer Tabubruch. Nie zuvor hat ein Land versucht, Frauen aus den Organisationen der Vereinten Nationen zu verbannen“, sagte Schulze dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Taliban müssen diese Entscheidung zurücknehmen“, verlangte sie. Ein solches Verbot schade nicht nur den Frauen, sondern der Entwicklung des ganzen Landes massiv.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bundesregierung will Afghaninnen unterstützen

Schulze kündigte an, jetzt zusammen mit dem Auswärtigem Amt und den Entwicklungsorganisationen zu erkunden, wie diese Entscheidung der Taliban-Führung konkret umgesetzt wird. Die Erfahrung mit dem im Dezember 2022 verhängten Arbeitsverbot für Frauen in Nichtregierungsorganisationen zeige, wie wichtig das sei. „Es lohnt jede Mühe, vor Ort zu erkunden, was diese Entscheidung in der Praxis heißt – in den einzelnen Regionen und in den einzelnen Bereichen“, betonte die SPD-Politikerin. „Denn wir wollen nichts unversucht lassen, die Frauen und Mädchen in Afghanistan in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen.“ Schulze ergänzte, in Entwicklungsprojekten in Afghanistan ließen sich Frauen meist auch nur mit Frauen erreichen. Darum werde der Grundsatz „mit Frauen für Frauen“ verfolgt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

UN: Verbot ist inakzeptabel

Die UN-Mission Unama hatte zuvor in Kabul mitgeteilt, die Taliban hätten ein sofortiges Arbeitsverbot für Frauen in UN-Organisationen in Afghanistan verfügt. Die Vereinten Nationen kritisierten den Schritt auf das Schärfste. „Das Verbot ist völkerrechtswidrig und kann von den Vereinten Nationen nicht akzeptiert werden.“ Die Vereinten Nationen hätten daher alle lokalen Mitarbeiter – Männer und Frauen – angewiesen, der Arbeit bis auf Weiteres fernzubleiben. Den UN sei es nach ihrer Charta mit dem Prinzip der Nichtdiskriminierung unmöglich, sich an das Verbot zu halten.

Einmalig „in der Geschichte der Vereinten Nationen“

„In der Geschichte der Vereinten Nationen hat kein anderes Regime jemals versucht, Frauen von der Arbeit für die Organisation auszuschließen, nur weil sie Frauen sind. Diese Entscheidung ist ein Angriff auf die Frauen, die Grundprinzipien der UN und das Völkerrecht“, kritisierte die UN-Sonderbeauftragte für Afghanistan, Roza Otunbajewa. „Dies ist ein weiterer grausamer und verheerender Schlag gegen die Frauen in Afghanistan, der schwerwiegende Folgen für alle Afghanen hat.“ Dem Land drohe noch größeres wirtschaftliches Elend und eine Verschärfung der internationalen Isolation.

Unama verwies darauf, dass die Anordnung die Möglichkeiten der Vereinten Nationen zur Hilfe weiter einschränke, während die Bevölkerung unter „einer noch nie dagewesenen humanitären Krise“ leide. Zwei Drittel der afghanischen Bevölkerung – etwa 28,3 Millionen Menschen – benötigen Hilfe, um zu überleben. Rund sechs Millionen Menschen seien „nur einen Schritt von einer Hungersnot entfernt“.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulen, Unis, Parks, Sporthallen – für Frauen in Afghanistan tabu

Bereits im Dezember hatten die Taliban Afghaninnen verboten, für Nichtregierungsorganisationen zu arbeiten. Für die UN galt die Regelung bislang nicht. Mehrere internationale Hilfsorganisationen – darunter Save the Children und World Vision – forderten die Taliban nun erneut dazu auf, das Verbot aufzuheben. „Ohne unsere Mitarbeiterinnen kann die humanitäre Gemeinschaft Frauen und Mädchen nicht wirksam erreichen“, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung von sechs Organisationen. „Angesichts von mehr als 28 Millionen Menschen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, um zu überleben, schneidet dieses Gesetz die Lebensadern der Menschen ab.“

Verfahren gegen australischen Elitesoldaten: ein „historischer Präzedenzfall“ „Töten war für sie ein Sport“, beschrieb die Militärsoziologin Samantha Crompvoets einst das Verhalten australischer Eliteeinheiten in Afghanistan. 39 Zivilisten und Gefangene sollen die Soldaten zwischen 2005 und 2016 in dem Land ermordet haben. Ein erster Soldat soll in Australien nun zur Rechenschaft gezogen werden. Mehr lesen

Die Taliban hatten nach ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 versprochen, die Rechte von Frauen zu achten. Stattdessen schränken sie Frauenrechte mit drastischen Erlassen immer weiter ein, mit denen die Teilhabe von Afghaninnen am gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Leben eingeschränkt wird. Zunächst verfügten die Taliban, dass weiterführende Schulen für Mädchen geschlossen wurden.

Inzwischen dürfen Afghaninnen auch keine Universitäten mehr besuchen. Parks, Badehäuser, Sporthallen oder Fitnesscenter sind für sie ebenfalls tabu. Wenn sie sich längere Strecken von zu Hause wegbewegen, müssen Frauen nach den Anordnungen der Taliban mit einem verwandten männlichen Begleiter unterwegs sein. Die meisten Arten von bezahlter Arbeit sind Frauen untersagt.