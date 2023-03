Taliban-Gouverneur bei Anschlag in Afghanistan getötet

Kabul. Bei einer Explosion in der nordafghanischen Provinz Balch ist der zu den Taliban gehörende Gouverneur ums Leben gekommen. Das bestätigte der Sprecher der Taliban, Sabihulla Mudschahid, am Donnerstag. Demnach wurde auch ein Zivilist getötet. Mudschahid sprach von einem Anschlag. Untersuchungen würden eingeleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In der Vergangenheit hat die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) wiederholt Anschläge gegen die Taliban verübt, die seit August 2021 wieder an der Macht in Afghanistan sind. Die beiden Gruppierungen sind trotz ihrer ideologischen Nähe miteinander verfeindet, und sie konkurrieren um die Vorherrschaft im Krisenland Afghanistan.

RND/dpa