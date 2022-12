﻿Deutscher UN-Spitzendiplomat Potzel: Taliban haben sich nicht verändert – „drakonische Maßnahmen“ gegen Frauen

Die Frauenrechte in Afghanistan werden immer weiter eingeschränkt. Die Lage im Land verschlimmert sich, sagt Markus Potzel, stellvertretender UN-Sondergesandte und früherer deutscher Botschafter in Afghanistan, im RND-Interview. Westliche Staaten wie Deutschland sollten seiner Ansicht nach wieder Botschaften in Kabul eröffnen.

Berlin. Die Taliban hatten nach ihrer erneuten Machtübernahme im August 2021 versprochen, die Rechte von Frauen zu achten. Stattdessen schränken sie Frauenrechte mit drastischen Erlassen immer weiter ein. Der stellvertretende UN-Sondergesandte und frühere deutsche Botschafter in Afghanistan, Markus Potzel, zeichnet im Interview des RedaktionsNetzwerks Deutschland (RND) ein düsteres Bild von den Machthabern und der Lage im Land. Und er erklärt, warum aus seiner Sicht trotzdem – oder gerade deswegen – westliche Staaten wie Deutschland wieder Botschaften in Kabul eröffnen sollten.

Herr Potzel, wie ist die humanitäre Lage in Afghanistan im Moment?

Die humanitäre Lage ist prekär. Der Winter hat eingesetzt. Die Menschen brauchen Heizmaterial, die brauchen etwas zu essen, die brauchen Medizin. Von UN-Seite aus haben wir in diesem Jahr 24,4 Millionen Menschen mit humanitärer Hilfe erreicht. Und wir rechnen damit, dass es im nächsten Jahr 28,3 Millionen sein werden, dann also ungefähr drei Viertel der Bevölkerung. Das ist ein ziemlich krasser Anstieg. Die Schlussfolgerung ist eigentlich, dass man mehr tun muss als Nothilfe. Man muss das Land in die Lage versetzen, für sich selbst zu sorgen.

Wie kann die Internationale Gemeinschaft das erreichen, ohne das Taliban-Regime zu unterstützen?

Das ist genau das Dilemma, in dem wir uns alle befinden. Wir wollen einerseits das Regime nicht unterstützen, andererseits wollen wir die Menschen nicht im Stich lassen. Wir sehen einen Anstieg beim humanitären Hilfebedarf und gleichzeitig eine sinkende Bereitschaft, Afghanistan zu helfen. Afghanistan ist aus den Schlagzeilen geraten und wird natürlich überlagert durch andere Konflikte, zum Beispiel dem Krieg in der Ukraine. Und mit ihren drakonischen Maßnahmen, wie wir sie zuletzt gesehen haben, machen es die Taliban den Geberländern auch nicht einfach.

Markus Potzel, stellvertretender UN-Sondergesandter in Afghanistan. © Quelle: Unama

Welche Maßnahmen meinen Sie?

Zum Beispiel einen Erlass vom Mai, nach dem Frauen mit einem verwandten männlichen Begleiter unterwegs sein müssen, wenn sie sich über längere Strecken von zu Hause wegbewegen. Auch wenn sie ins Ausland reisen, müssen sie als afghanische Frau einen männlichen Begleiter haben, der ein Verwandter ist, also Bruder, Sohn, Mann, Vater.

Ein Beispiel: Eine afghanische Journalistin, die hier noch vor Ort tätig ist und im Land per Flugzeug reist, muss von ihrem Vater begleitet werden. Der hat aber auch ein Geschäft und ist nicht jederzeit verfügbar. Das ist unheimlich schwer. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man in Deutschland sitzt. Jetzt im November wurde erlassen, dass Frauen nicht mehr in öffentliche Parks gehen dürfen, nicht mehr in Badehäuser gehen dürfen, auch nicht mehr in Fitnesscenter gehen dürfen.

Weil Sie die Journalistin erwähnten: Können Medien in Afghanistan noch frei arbeiten?

Nein, überhaupt nicht. Medien, die es versuchen, werden immer wieder vom Geheimdienst aufgesucht oder vom sogenannten Tugendministerium. Da werden auch Journalisten schon mal eingesperrt – stunden- oder auch tagelang.

Viele Journalisten haben das Land leider verlassen, weil sie dem Druck nicht mehr standhalten konnten. Das ist ein Braindrain, von den Taliban verursacht, aber auch in ihrem Sinne. Die wollen gleichgeschaltete Medien. Sie sagen immer wieder, Medien können frei arbeiten, solange sie uns gegenüber positiv eingestellt sind.

Die Schließung der weiterführenden Mädchenschulen ist einer der zentralen Kritikpunkte westlicher Staaten am Taliban-Regime. Gibt es Hoffnung, dass die Taliban die Mädchenschulen in absehbarer Zeit wieder öffnen?

Nein, davon gehe ich nicht aus. Es ist tatsächlich so, dass die Taliban – jedenfalls die Entscheidungsträger in Kandahar – relativ wenig darum geben, was die Welt von ihnen denkt. Wir sprechen die Taliban aber in unseren Treffen regelmäßig darauf an.

Dennoch hatten die Taliban nach ihrer Machtübernahme zeitweise den Eindruck zu vermitteln versucht, dass sie nicht mehr so rückständig sind wie während ihrer ersten Herrschaft von 1996 bis Ende 2001. Jetzt werden Mädchen und Frauen aber doch wieder unterdrückt, und es kommt wieder zu öffentlichen Auspeitschungen. Haben sich die Taliban verändert?

Wir haben seit Anfang dieses Jahres einen generellen Abwärtstrend hin zu den Taliban, wie sie in den 1990ern waren, gesehen. Ich sehe nicht, dass die Taliban sich verändert haben. Es gibt sicherlich einen Generationenkonflikt innerhalb der Taliban. Aber diejenigen, die das Sagen haben, und die sitzen in Kandahar, die sind sehr ideologisiert. Und für die steht der Islam über allem. Und zwar nicht der Islam schlechthin, sondern ihre eigene Scharia-Auslegung, sehr stark auch vermischt mit traditionellen paschtunischen Stammeselementen.

Sie haben die südafghanische Taliban-Hochburg Kandahar erwähnt, das Kabinett sitzt eigentlich in Kabul. Wie ist denn die Machtstruktur bei den Taliban? Ist das Kabinett nur Makulatur?

Das würde ich nicht sagen. Das Kabinett ist ein ausführendes Organ. Die Entscheidungen werden aber in Kandahar getroffen, wo Emir Haibatullah Achundsada sitzt. Ich habe jetzt mehrere Menschen getroffen, die mir glaubhaft versichert haben, dass sie Stunden mit dem Emir verbracht haben und versucht haben, ihm ihre Sicht der Dinge darzulegen. Und es ist auch klar, dass der Emir viel Rücksicht nimmt auf die Leute, die da 20 Jahre lang gekämpft haben und die zum Beispiel sagen, sie hätten aber nicht für Mädchenschulen gekämpft. Ein weiterer Erklärungsversuch für die harte Linie ist, dass die Taliban Angst haben, dass ihnen Anhänger von der Fahne gehen und zur Terrormiliz Islamischer Staat überlaufen.

Sie erwähnen den IS. Wie ist denn die Sicherheitslage?

Die Sicherheitslage hat sich verglichen mit der Zeit vor der Machtübernahme der Taliban objektiv verbessert. Wir können über Land fahren, wir haben Zugang zu Gegenden, die vorher völlig tabu waren. Aber gerade hier in Kabul hat sich die Lage zuletzt doch wieder verschlechtert. Der IS ist hier sehr aktiv und man hat das Gefühl, die Taliban kriegen das nicht so richtig unter Kontrolle. Es finden Anschläge gerade auch auf internationale Ziele statt. Das heißt, dass auch Ausländer, auch wir als UN, sicherlich Ziele sind.

Wie steht es denn um die traditionell gegen die Taliban kämpfenden Widerstandsgruppen, zum Beispiel die National Resistance Front?

Die stellen keine ernsthafte Bedrohung für die Taliban dar. Die Taliban haben eine Kontrolle über das Land, wie es seit dem Abzug der Roten Armee 1989 keine andere Gruppe hatte. Das wäre eine Chance, einen Dialog zu führen mit anderen Gruppen, also mit Nicht-Taliban. Nur habe ich die Befürchtung, dass die Taliban diese Chance nicht ergreifen, weil sie der Meinung sind, dass sie jetzt gewonnen haben und keine Beweggründe für einen Dialog sehen.

Im Juli wurde mitten in Kabul Al-Kaida-Chef Aiman al-Sawahiri bei einer US-Operation getötet. Wie glaubhaft ist es, dass sich die Taliban von Terrorgruppen wie Al-Kaida distanziert haben?

Die Taliban bezeichnen sie nicht als Terrorgruppen, sondern als Gäste, als Flüchtende. Und sie sagen, dass Al-Kaida nicht aktiv ist und also auch keine Gefahr darstellt. Das Mantra ist ja, dass von afghanischem Boden keine terroristische Gefahr ausgeht. Aber sie beherbergen natürlich auch die TTP, also die pakistanischen Taliban, die immer wieder Anschläge jenseits der Grenze verüben. Es gibt in jüngster Zeit ziemlich beunruhigende Spannungen entlang der pakistanisch-afghanischen Grenze. Es ist nicht so, dass die Taliban jetzt alle nach der Pfeife der Pakistaner springen. Das Verhältnis hat sich seit Anfang des Jahres erheblich verschlechtert.

Sie waren früher deutscher Botschafter in Kabul. Deutschland und andere westliche Staaten haben ihre diplomatischen Vertretungen mit der Machtübernahme der Taliban geschlossen. Sollten die Botschaften Ihrer Ansicht nach wieder öffnen?

Mein Appell wäre, dass wieder mehr westliche Staaten hier vertreten sind. Man kann die Lage vor Ort einfach besser einschätzen, wenn man hier ist. Das kann man schlecht von Doha oder Berlin aus machen. Deutschland und andere westliche Staaten haben ja Interessen in Afghanistan, das darf man nicht vergessen. Und wenn man diese Interessen durchsetzen will, ist es besser, vor Ort zu sein. Die EU-Vertretung hat wieder geöffnet. Die japanische Botschaft ist wieder hier. Ich glaube, das ist wichtig.

Sie richten diesen Appell ausdrücklich auch an Deutschland, nehme ich an?

Ja, aber nicht nur an Deutschland. Botschaften zu eröffnen muss nicht einhergehen mit einer Anerkennung des Taliban-Regimes. Es gibt einige Länder, die ihre Botschaft nie geschlossen haben. Trotzdem erkennt kein Land derzeit das Taliban-Regime an.

Sie erwähnen westliche Interessen – welche sind das denn?

Der Westen hat ein Interesse daran, dass das Land stabil wird, dass es friedlich wird. Ich glaube, es gibt kein Land, das ein Interesse daran hätte, dass Afghanistan wieder zurückfällt in den Bürgerkrieg oder dass der IS sich dort ausbreitet. Die internationale Gemeinschaft hat Interesse daran, dass Terrorismus bekämpft wird. Sie hat Interesse daran, dass keine Drogen angebaut werden und gehandelt werden. Sie hat Interesse daran, dass den Menschen im Land Perspektiven geboten werden, damit sich eine Flüchtlingswelle, wie wir sie 2015 gesehen haben, nicht wiederholt. Das sind alles Interessen, für die es sich aus meiner Sicht lohnt, sich einzusetzen und vor Ort präsent zu sein.