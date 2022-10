Afghanistan: Taliban töten mehr als zwei Dutzend Gefangene

Umbau der Goethestraße in Kiel zur Fahrradstraße: 15 Parkplätze fallen weg

In der Goethestraße in Kiel stehen künftig 15 Parkplätze weniger zur Verfügung. Das hat jetzt der Leiter des Tiefbauamtes, Peter Bender, auf einem Ortstermin in Kiel mitgeteilt. Betroffene Anwohner reagieren empört. Ein Ortstermin am Schrevenpark jedoch zeigte: Ein Problem könnte entschärft werden.