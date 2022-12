Universitätsverbot für Frauen: Taliban schränken Menschenrechte in Afghanistan weiter massiv ein

Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan leiden besonders Frauen unter dem Regime. Nun ist ihnen die Universitätsbildung verboten worden. Auf dem Bild sind mehrere junge Frauen zu sehen, die in einer Geheimschule unterrichtet werden. (Symbolbild)

Kabul. Die islamistischen Taliban haben in Afghanistan Frauen die Universitätsbildung verboten. In einer Regierungserklärung wurden alle privaten und öffentlichen Universitäten angewiesen, das Bildungsverbot für Frauen bis auf weiteres durchzusetzen. Die Mitteilung wurde vom Ministerium für Höhere Bildung am Dienstag geteilt und lag der Deutschen Presse-Agentur vor. Unterzeichnet wurde die Erklärung vom amtierenden Minister Scheich Neda Mohammed Nadim. Eine Begründung gab es nicht.

Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben die Islamisten Frauenrechte massiv eingeschränkt. Mädchen und Frauen sind vom öffentlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Auch weiterführende Schulen ab der siebten Klasse sind für Mädchen seit dem Machtwechsel geschlossen. In Kabul ist Frauen seit einigen Monaten sogar der Besuch in öffentlichen Parks und Fitnessstudios untersagt. Trotz internationaler Kritik halten die Taliban an ihrem Kurs fest.

UN-Sondergesandte für Afghanistan besorgt über Terroraktivitäten

Derweil hat sich die UN-Sondergesandte für Afghanistan in ihrer ersten Rede vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen besorgt über die anhaltende Terrorgefahr im Land geäußert. „Die Taliban haben im Wesentlichen weiterhin die Kontrolle über das Land, sind aber nicht in der Lage, zufriedenstellend gegen terroristische Gruppen vorzugehen, die innerhalb Afghanistans operieren“, sagte Rosa Otunbajewa am Dienstag in New York. Beunruhigt sei sie über die jüngsten Terroranschläge gegen Botschaften und ein Hotel. „Die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung bei diesen Anschlägen ist nach wie vor hoch.“

Gleichzeitig prangerte die Chefin der UN-Mission in Afghanistan die drakonische Durchsetzung der Scharia, des islamischen Rechts, an. Otunbajewa kritisierte etwa die öffentliche Hinrichtung eines Mannes Anfang Dezember wegen Raubmordes. Beobachter werfen den Taliban zudem gezielte Racheaktionen und Tötungen unbequemer Kritiker vor. Die humanitäre Lage im Land hat sich massiv verschlechtert. Millionen Menschen sind auf Unterstützung und Lebensmittelhilfen angewiesen.

RND/dpa