Afghanistan und die Taliban: Die Rückkehr der Steinzeit-Diktatur

Das Universitätsverbot für Frauen in Afghanistan hat endgültig bewiesen, dass die Taliban sich nicht verändert haben. Statt sich um das Wohl der notleidenden Afghanen zu kümmern, geht es ihnen darum, dem Volk ihre krude Interpretation der Scharia aufzuzwingen. Der Westen darf sich dennoch nicht abwenden von Afghanistan, sondern muss den Menschen helfen, kommentiert Can Merey.

Taliban stehen in einem Klassenraum einer Polizei-Kaserne, in der Frauen zu Polizistinnen ausgebildet werden. Mädchenschulen ab der siebten Klasse sind in weiten Teilen des Landes geschlossen und Frauen wurden weitgehend aus dem Arbeitsleben verdrängt. Nun haben die Taliban zudem angekündigt, Frauen den Zugang zu Universitäten zu verbieten.

Dass Afghanistan für den Westen keine Erfolgsgeschichte mehr wird, war schon vor der Rückkehr der Taliban an die Macht im August vergangenen Jahres absehbar. Wenn Regierungsvertreter aus Europa oder den USA in den Jahren zuvor händeringend nach einem Beleg dafür suchten, dass der Einsatz doch handfeste Ergebnisse bringt, mussten dafür meist die Afghaninnen herhalten: Mädchen könnten immerhin wieder zur Schule gehen, hieß es dann, Frauen hätten endlich wieder Rechte in Afghanistan.

Das Taliban-Regime setzt nun alles daran, selbst diese mageren Erfolge des westlichen Engagements zunichte zu machen. Dass die Islamisten sich einst halbwegs geläutert gaben und versprachen, als neue Machthaber die Menschenrechte zu achten, interessiert sie heute nicht mehr. Genauso wenig geben sie etwas darauf, was der Rest der Welt von ihnen denkt.

Die Hardliner haben sich durchgesetzt

Die Hoffnung, die Taliban könnten bei der Neuauflage ihrer Herrschaft in Afghanistan ein moderates Emirat 2.0 errichten, haben sich zerschlagen; die Hardliner haben sich durchgesetzt. Wenn es dafür noch eines endgültigen Beleges bedurft hätte, haben die Taliban ihn mit dem jüngsten Erlass geliefert, der Frauen den Besuch von Universitäten untersagt. Weiterführende Mädchenschulen wurden schon kurz nach der Machtübernahme der Islamisten geschlossen. Reisen dürfen Frauen heute nur noch in Gesellschaft männlicher Verwandter. Badehäuser und öffentliche Parks sind für Frauen inzwischen tabu. Auch ihr Gesicht müssen sie wieder verschleiern.

Das Regime drängt Afghaninnen aus dem öffentlichen Leben, als wäre es ein Verbrechen, eine Frau zu sein. Die Taliban erschweren es Frauen außerdem, überhaupt noch einer Arbeit nachzugehen – obwohl Afghanistan kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch steht. Das zeigt die Prioritätensetzung des Regimes, dessen Vorgehen sich immer mehr dem der Steinzeit-Diktatur der Taliban 1996 bis 2001 annähert: Statt sich um das Wohl der notleidenden Afghanen zu kümmern, geht es den Taliban darum, dem Volk ihre krude Interpretation der Scharia aufzuzwingen. Öffentliche Hinrichtungen und Auspeitschungen gibt es inzwischen auch wieder.

Wir sind den Menschen Hilfe schuldig

Das alles ist furchtbar - erst recht, weil es die Frage aufwirft, was der Krieg mit seinen vielen Opfern und horrenden Kosten eigentlich bewirkt hat, wenn am Ende doch wieder eine Schreckensherrschaft der Taliban steht. Der Frust darüber darf aber nicht dazu führen, dass wir uns wieder abwenden von Afghanistan. Als wir das das letzte Mal taten – nach dem Abzug der Roten Armee 1989 – versank Afghanistan im Bürgerkrieg, der zum Aufstieg der Taliban führte. Das Land wurde zum sicheren Hafen für das Terrornetz Al-Kaida, dessen Chef Osama bin Laden von dort aus die Anschläge vom 11. September 2001 plante, die dann wiederum den Afghanistan-Krieg auslösten. Den Zusagen des neuen Taliban-Regimes, dass von Afghanistan aus kein Terror ausgeht, ist ebenso wenig zu trauen wie ihren Menschenrechts-Versprechen. Bin-Laden-Nachfolger Aiman al-Sawahiri hatte Zuflucht in Kabul gefunden, als er im August bei einem US-Drohnenangriff getötet wurde.

Natürlich kann es also nicht darum gehen, das Taliban-Regime anzuerkennen. Was wir aber tun sollten: Wir sollten die Entwicklungszusammenarbeit wieder ausbauen, um den Afghaninnen und Afghanen zu helfen. Nicht nur ist es auch in unserem Interesse, den Menschen eine Perspektive zu bieten, damit sie nicht massenhaft nach Europa fliehen. Wir haben zudem 20 Jahre lang versprochen, die Afghanen nicht wieder im Stich zu lassen. Dieses Versprechen haben nicht die Taliban gebrochen, sondern die westlichen Staaten, also wir. Deshalb sind wir den Menschen Hilfe schuldig.