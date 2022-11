Grenzübergang zwischen Afghanistan und Pakistan nach tödlichen Schüssen geschlossen

An einem Grenzübergang zwischen Pakistan und Afghanistan gab es einen tödlichen Schusswechsel. In Folge dessen wurde dieser geschlossen. Für den Handel war dieser einer der wichtigsten Grenzübergänge.

Quetta. Nach einem tödlichen Schusswechsel ist einer der für den Handel wichtigsten Grenzübergänge zwischen Pakistan und Afghanistan geschlossen worden. Nach Angaben eines Händlers, Imran Ahmed Khan, wurde bei dem Zwischenfall in Chaman ein pakistanischer Grenzsoldat getötet und zwei weitere wurden verletzt. Der Sprecher des Gouverneurs der afghanischen Provinz Kandahar, Ataullah Said, bestätigte den Zwischenfall und fügte an, dass as auf afghanischer Seite keine Opfer gegeben habe.

Aus Sicherheitskreisen in Kandahar verlautete, die Schüsse seien gefallen, nachdem Taliban-Soldaten auf der afghanischen Seite die pakistanischen Grenzwächter aufgefordert hätten, afghanische Reisende nicht zu misshandeln.

Ähnliche Zwischenfälle hat es an der afghanisch-pakistanischen Grenze schon mehrere gegeben. Chaman ist mit Torkham in Nordwesten der wichtigste Grenzübergang für den Handel. Über die Dauer der Schließung des Grenzübergangs gab es zunächst keine Informationen.

RND/AP