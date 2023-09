Agrarministerkonferenz: Bund und Länder beraten über Tierhaltung und Wölfe

Berlin. Wo sich Agrarminister treffen, lässt sich oft an Demonstrationen auf der Straße ablesen. Am Mittwoch stehen in Kiel die ersten Tierschützer parat für Aktionen, während die Arbeitsebene die Konferenz der Landwirtschafs-Ressortchefs aus Bund und Ländern vorbereitet. Für den Donnerstag wollen Bauern auf ihren Traktoren zu Protesten in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt rollen.

Der Deutsche Bauernverband (DBV) flankiert das Treffen mit einem Positionspapier. Viel richtet sich dabei an die Bundesregierung. Diese müsse in den laufenden Haushaltsverhandlungen auf Kürzungen im Agrarbereich zu verzichten. Bundesminister Cem Özdemir (Grüne) wird aufgefordert, auf Flächenvorgaben für Brachen und Stilllegungen zu verzichten und bei der Tierhaltung auf kleinteilige Auflagen zu verzichten. Aber auch die Länder werden mit Forderungen konfrontiert.

Diese müssten sich „zeitnah auf eine bundeseinheitliche, praktikable und bürokratiearme Umsetzung“ der neuen Tierhaltungskennzeichnung einigen, heißt es in dem Papier, das dem RND vorliegt. Dazu müssten unter anderem Datenbanken sinnvoll zusammengeführt werden. An Bund wie Länder appelliert der DBV schnell eine Regelung zum Umgang mit Wölfen zu finden – mit regionalem Bestandsmanagement und einer „jährlich flexiblen Entnahmequote“. Als Vorbild wird Niedersachsen genannt: Die Länder sollten dessen Rissbegutachtungsverfahren übernehmen. Es sei schnell, werde vor Ort akzeptiert und helfe durch die Umkehr der Beweislast den Tierhaltern.

Verlässliche Rahmenbedingungen gefordert

Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) solidarisierte sich. „Den Protest kann ich nur zu gut verstehen“, sagte sie dem RND. „Was unseren Bäuerinnen und Bauern derzeit abverlangt wird, muss sie an ihre Grenzen bringen.“ Der Umbau der Nutztierhaltung stelle viele Betriebe vor die Existenzfrage. Für den Umbau fehle ein Gesamtkonzept sowie die ausreichende Finanzierung.

Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staudte (Grüne) forderte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) auf, weitere Finanzierungszusagen für den Umbau der Nutztierhaltung zu geben. „Allen Beteiligten ist klar, dass es für den gesellschaftlich gewollten Umbau der Tierhaltung eine dauerhafte Gegenfinanzierung braucht“, sagte Staudte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Die Bundesregierung habe sich immerhin bereits darauf geeinigt, eine Milliarde Euro zur Verfügung zu stellen, die unter anderem in den Umbau von Ställen fließen soll. „Nun braucht es ein Bekenntnis des Bundesfinanzministers zur Verstetigung“, sagte Staudte. Um in das Tierwohl in ihrem Stall zu investieren, bräuchten die Landwirte Planungssicherheit.

Brandenburgs Agrarminister Axel Vogel (Grüne) stellte fest: „Die Landwirtinnen und Landwirte brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, um den Umbau der Tierhaltung voranzutreiben. Dazu gehört auch eine auskömmliche Finanzierung.“ Die bisher vom Bund beschlossene Finanzpaket von einer Milliarde Euro sei ein erster Schritt. Die Vize-Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion bremste die Erwartungen auf weitere Finanzmittel: Bisherige Vorschläge etwa aus der beratenden Borchert-Kommission seien verfassungsrechtlich zweifelhaft und schwer umsetzbar gewesen. „Wunschdenken ist noch lange kein praktikables Konzept“, sagte Konrad dem RND. Das Ministeriums müsse nun ein Finanzierungskonzept ausarbeiten.

Agrarminister Özdemir ließ über einen Sprecher wissen, bei der Tierhaltung gebe es sehr wohl Fortschritte: „Von Stillstand kann keine Rede sein.“ Schließlich gebe es mittlerweile eine verpflichtende Tierhaltungskennzeichnung für frisches Schweinefleisch. Weitere Tierarten und Verarbeitungswege seien geplant. Zudem sei das Baurecht geändert worden, um den tiergerechten Umbau von Ställen zu erleichtern.

Am Freitag soll in einer Pressekonferenz über die Ergebnisse berichtet werden. Die Beratungen der Ampel über den Haushalt dauern an.