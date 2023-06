„Solche Großmanöver sind wie die Olympischen Spiele“

Seit Montag findet in Deutschland die bisher größte Nato-Übung Air Defener statt. Welches Ziel hat dieses Manöver?

Es ist eine Kooperationsübung der 25 Nationen, die ja nicht jeden Tag zusammen üben können. Man muss sich das vorstellen wie eine Fußballmannschaft, die ständig trainieren muss. Jede Nation hat starke Streitkräfte, aber das Zusammenspiel der Nato-Luftstreitkräfte mit 250 Flugzeugen und unterschiedlichen Strukturen ist wichtig. Deutschland steht als logistische Drehscheibe besonders unter Beobachtung. Wir haben mit dem JSEC (Joint Enabeling Support Command) in Ulm ein Drei-Sterne-Hauptquartier, das die einfliegenden Kräfte im deutschen Raum unter anderem mit Betankung und Munition versorgen muss. Deshalb passt dieses Manöver gut nach Deutschland.

Was kommt nach dem Manöver Air Defender?

Air Defender ist nur ein Teil der Manöver für die Nato-Streitkräfte. Als Joint Force Commander bei der Nato habe ich neben den Luftstreitkräften auch Land-, See-, Spezial- und Cyberstreitkräfte unter mir, die gemeinsam üben müssen. Dafür gab es später die Baltic Operations, kurz Baltops, bei denen in und über der Ostsee verschiedene Szenarien für den Verteidigungsfall trainiert wurden. Beim Fußball würde man sagen, dass die Stürmer lernen, Tore zu schießen, und die Torhüter, Elfmeter zu halten. Das Zusammenspiel der gesamten Mannschaft wird dann in einer Joint-Operation geübt – aber das ist Air Defender nicht.

General Hans-Lothar Domröse, Commander Allied Joint Force Command Brunssum im Jahr 2015 in Estland. © Quelle: picture alliance / dpa

Schon seit 2018 ist diese Übung für dieses Jahr geplant. Bekommt aber vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges eine neue Relevanz.

Genau, diese Manöver der Luftwaffe sind eine klare Demonstration in Richtung Russland und Kreml: Pass auf Putin, mach keinen Fehler, wir haben unsere Nato-Flanke im Blick und passen auf. Gleichzeitig macht Air Defender die große Bedeutung der Luftwaffe deutlich: Nicht nur für Angriffe und den Luftkampf, sondern auch für Verteidigung und die Aufklärung und die Drohnenabwehr sind Luftstreitkräfte ein wichtiger Teil einer Armee. Sie können blitzschnell eine Operation in Norddeutschland durchführen und zwei Stunden später in den Alpen. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine und die 1300 Kilometer lange Frontlinie wird einmal mehr deutlich, warum die Ukraine so dringend westliche Kampfflugzeuge braucht. Auch das Mehrzweckkampfflugzeug F-16, das die Ukraine benötigt und für das bereits ukrainische Piloten ausgebildet werden, ist bei dem Manöver zu sehen.

Spielt der Krieg in der Ukraine eine Rolle bei den Übungen?

Nach 15 Monaten Krieg gibt es unzählige Analysen über die sogenannten Lessons Learned, also das, was westliche Militärs aus den Kämpfen gelernt haben. Dazu gehören die russischen Cyberoperationen ebenso wie der Einsatz russischer Flugabwehrsysteme. Die Nato überprüft, ob alles, was bisher angenommen wurde, noch gilt und an welchen Stellen Anpassungen vorgenommen werden müssen. Um das Szenario so realistisch wie möglich zu gestalten, wird man wohl den Einsatz von Drohnen und Cyberangriffen stärker als bisher in das Manöver einbeziehen.

Wie realistisch sind solche Großmanöver?

Man kann sich das vorstellen wie das Training von Piloten in Flugsimulatoren. Landungen, Steigflüge, Gewitter – am Ende kommen die Piloten schweißgebadet aus dem Simulator. Auch die Manöver lassen sich so realitätsnah planen, dass die Piloten ins Schwitzen kommen. Natürlich fällt kein scharfer Schuss, aber die Kommandanten und die einzelnen Offiziere nehmen die Übung trotzdem sehr ernst.

Sind solche Übungen komplett durchgeplant?

Die Manöver sind zwar grob vorgegeben, aber die Kommandanten müssen spontan auf unvorhersehbare Ereignisse reagieren. Man muss dem Gegner immer eine gewisse List unterstellen und vieles situativ aus der aktuellen Lage heraus entscheiden. Wenn alles vorgegeben ist, kennt man das Ergebnis schon vor Beginn der Übung – das ist langweilig.

Bleibt da noch Zeit für ein gemütliches Beisammensein?

Nach den Manövern gibt es Übungsauswertungen, in denen verschiedene Phasen der Operation analysiert werden. Diese Nachbesprechungen sind extrem wichtig, denn nur wenn man offen und ehrlich über alles spricht, kann man die richtigen Schlüsse aus Air Defender ziehen. Es ist aber kein gemütliches Beisammensein, man sitzt nach harter Arbeit verschwitzt da, oft noch im Kampfanzug, und trinkt ein Wasser oder am Schluss vielleicht einen Champagner. Das ist in erster Linie hartes Training, natürlich mit Phasen der Erholung und des Kennenlernens. Abends gemeinsam in den Biergarten zu gehen oder sich eine Stadt anzuschauen, wenn man zu Besuch in Deutschland ist, dafür gibt es andere Formate als ein solches Manöver. Hier hieß es rund um die Uhr: Einsatz, schlafen, Einsatz, schlafen.

Air Defender 2023: Vorbereitungen für Nato-Übung beginnt Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato - das Manöver „Air Defender 2023“ - beginnt an diesem Montag. © Quelle: dpa

Gibt es auch Traditionen zwischen den Nato-Partnern bei Manövern?

Bei den meisten Übungen werden Wimpel und Münzen ausgetauscht, manchmal auch das Barett oder die Mütze. Das sind typische Nettigkeiten und gehören einfach dazu. Zwischen einigen Streitkräften gibt es besonders enge Verbindungen, zum Beispiel zwischen den Deutschen und den Franzosen, aber auch mit den USA hat die deutsche Luftwaffe einen engen Austausch, weil unsere Kampfpiloten dort ausgebildet wurden und es eine gute Zusammenarbeit mit dem Stützpunkt Ramstein gibt. Da treffen sich viele Generäle, die sich von Konferenzen und Workshops kennen. Aber für manche Piloten ist eine solche Großübung einmalig und deshalb etwas Besonderes. Die Aufregung ist groß, einige sind zum ersten Mal in Deutschland. Von so einem Manöver zehrt man noch viele Jahre und ist sehr begeistert von diesem Erlebnis.

Entsteht dabei auch ein Gemeinschaftsgefühl über alle Nato-Truppen hinweg?

Solche Großmanöver sind wie die Olympischen Spiele. Jeder möchte eine gute Leistung zeigen. Man will nicht unbedingt besser sein als die anderen, aber auf keinen Fall schlechter. Keine Nation will bei der Mission, die man fliegt, ein Versager sein. Das Gemeinschaftsgefühl entsteht oft vor Ort, wenn die Soldaten abends zusammensitzen und gemeinsam Wetter- und Einsatzbesprechungen abhalten. Also dort, wo man jeden Tag startet und landet, immer wieder denselben Tankwart, Co-Piloten und Standortkommandanten trifft.