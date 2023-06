„Air Defender 2023“: Luftwaffe zufrieden mit Manöver-Auftakt

Berlin. Die Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Eva Högl, sieht die große Luftwaffenübung „Air Defender” als ein Zeichen der Stärke gegenüber Russland. Die Übung solle nicht zur Eskalation beitragen, betonte die SPD-Politikerin am Montag auf dem Militärflugplatz in Wunstorf bei Hannover. Allerdings zeige Russlands Angriff auf die Ukraine, wie wichtig das Manöver sei. „Es ist natürlich eine massive Präsenz. Das ist auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden, aber es soll eben auch abgewogen und differenziert sein”, sagte Högl.

Die Nato hat Deutschland für die Organisation der bislang größten Luftwaffenübung in der Geschichte der Militärallianz Anerkennung gezollt. „Air Defender“ sei ein starkes Zeichen des deutschen Engagements und der deutschen Fähigkeiten, sagte Bündnissprecherin Oana Lungescu am Montag. Man danke Deutschland für die Initiierung, Planung und Ausrichtung dieser „Rekordübung“. Mit „Air Defender“ sende man die klare Botschaft, dass die Nato bereit sei, jeden Zentimeter des Bündnisgebiets zu verteidigen. Angesichts der größten Sicherheitskrise dieser Generation stehe man geschlossen zusammen, um die Länder und ihre Bevölkerungen zu schützen.

Wehrbeauftragte Eva Högl (SPD) auf dem Fliegerhorst Wunstorf: Sie sagt, es sei auch wichtig, ein deutliches Signal gegenüber Russland zu senden. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato hatte am Montagmorgen begonnen. Gegen 8 Uhr startete ein Bundeswehr-Transportflugzeug vom Typ A400M vom niedersächsischen Fliegerhorst Wunstorf und läutete das Manöver „Air Defender 2023″ ein. Zwei Stunden später folgte nach Angaben der Deutschen Luftwaffe der erste Kampfjet: Eine F-18 hob vom Fliegerhorst Hohn in Schleswig-Holstein ab.

2000 Flüge an zehn Übungstagen geplant

Um 13 Uhr sei ein quer durch den Südwesten führender, 37 Kilometer breiter Korridor für den zivilen Luftverkehr gesperrt worden, bestätigte ein Sprecher der Luftwaffe am Montag. Der Luftraum sei in einer Höhe von 2500 bis 15.000 Meter blockiert worden. Bürgerinnen und Bürger im Südwesten würden aber „wenig bis gar nichts“ von der Übung mitbekommen, da keine Flugzeuge in Baden-Württemberg starteten oder landeten, sagte der Sprecher. Höchstens in der Grenzregion zu Bayern könne man etwas hören von dem Manöver, da in Neuburg an der Donau (Kreis Neuburg-Schrobenhausen) und in Lechfeld (Kreis Augsburg) Jets starteten. „Da kann es bei An- und Abflügen gegebenenfalls dazu kommen, dass man etwas mitbekommt“, sagte der Sprecher. „Ansonsten wird man mehr als ein paar Punkte am Himmel und entfernte Geräusche nichts mitbekommen.“

An dem Manöver unter deutscher Führung nehmen bis zum 23. Juni 25 Nationen teil – vor allem Nato-Mitgliedstaaten. Nach Angaben der Bundeswehr sind rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten und 250 Flugzeuge beteiligt, darunter 70 Maschinen aus Deutschland. 2000 Flüge sind an den zehn Übungstagen geplant.

Ein Airbus A400M der Luftwaffe überfliegt zu Beginn des internationalen Luftwaffen-Manövers „Air Defender 2023" den Fliegerhorst Wunstorf in der Region Hannover. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Schon 2018 begann die Planung des Manövers – also nach der russischen Annexion der Krim, aber deutlich vor dem Angriffskrieg Russlands gegen die gesamte Ukraine. Geübt wird die Verteidigung Deutschlands gegen den Angriff eines fiktiven östlichen Bündnisses. Die sogenannte OCCASUS-Allianz versucht den Rostocker Hafen in Besitz zu nehmen und nutzt dabei auch Sabotageaktionen und den Einsatz von Spezialkräften, die aus der Luft unterstützt werden.

Luftwaffe: Manöver beweist Verteidigungsfähigkeit der Nato

Nach Angaben der Luftwaffe wurden einige Ziele der Übung bereits erreicht. Es habe gezeigt werden sollen, dass binnen weniger Tage Verstärkung von verbündeten Luftstreitkräften nach Deutschland verlegt werden könne, sagte der Abteilungsleiter Einsatz der Luftwaffe, Frank Gräfe, am Montag in Mainz. Das sei gelungen. Erste Maschinen aus den USA seien binnen weniger Stunden in Deutschland gewesen. „Die komplette Verlegung von über 100 Flugzeugen aus den USA hat nur wenige Tage gedauert“, sagte der Brigadegeneral. Zum anderen habe Deutschland seine Fähigkeit als logistische Drehscheibe nachweisen wollen. Auch das funktioniere.

Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, sagt über das Manöver: „Es ist ein Signal an uns, nach innen gerichtet, in die Nato hinein (...), dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen.” © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, sagte am Montag auf dem Militärflugplatz in Wunstorf bei Hannover: „Diese Übung ist als Signal gegen niemanden gerichtet. Es ist ein Signal an uns, nach innen gerichtet, in die Nato hinein (...), dass wir in der Lage sind, dieses Land und dieses Bündnis zu verteidigen.” Der Fliegerhorst ist Gerhartz zufolge die „logistische Drehscheibe” für das Manöver.

Luftwaffen-Chef: „Keine Flüge in Richtung Kaliningrad“

Es gehe bei dem Manöver vor allem darum, sich selbst die Verteidigungsfähigkeit zu beweisen, sagte der Chef der Deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz, am Montagmorgen im Inforadio des RBB. Eine Provokation Russlands soll dabei vermieden werden. „Wir tun alles, damit es nicht eskalierend wirkt“, sagte der Generalleutnant. Als Beispiel fügte er hinzu: „Wir werden keine Flüge in Richtung Kaliningrad unternehmen.“ Kaliningrad ist eine russische Exklave an der Ostsee, die zwischen Litauen und Polen liegt.

US-Botschafterin Amy Gutmann hatte vor wenigen Tagen allerdings deutlich gemacht, dass die Übung auch ein Signal der Stärke nach außen senden soll – auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies (das Manöver) in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein.“

Dass Deutschland diese Übung leitet, liegt laut Gerhartz zum einen an der zentralen Lage in Europa. Andererseits gebe es auch eine gewisse Erwartungshaltung an Deutschland in der Nato. „Wir zeigen, dass wir Verantwortung übernehmen. Wir zeigen, dass wir etwas in die Hand nehmen.“

Flughafen Hamburg registriert zahlreiche Verspätungen

Der Luftwaffeninspekteur geht weiterhin davon aus, dass es zu keinen größeren Beeinträchtigungen des zivilen Luftverkehrs kommen wird. Die Fluglotsengewerkschaft GdF hatte eine andere Prognose aufgestellt. Die Militärübung „wird natürlich massive Auswirkungen auf den Ablauf der zivilen Luftfahrt haben“, sagte ihr Vorsitzender Matthias Maas.

In Hamburg kam es am Montag zu Verzögerungen im zivilen Luftverkehr. Da immer wieder Teile des deutschen Luftraums gesperrt würden, komme es „bereits heute zu zahlreichen Verspätungen”, teilte der Flughafen Hamburg mit. Flugsicherung, Fluggesellschaften und der Flughafen arbeiteten mit Hochdruck daran, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Aber „aufgrund der Dynamik dieser Übung ist es nicht möglich, die Beeinträchtigungen von ‚Air Defender‘ für einzelne Flüge vorherzusagen”, sagte eine Airport-Sprecherin.

Am Hamburger Flughafen waren am Montag Auswirkungen des Manövers zu spüren. Der Airport rechnet auch in den nächsten Tagen mit weiteren Verspätungen. © Quelle: Bodo Marks/dpa

Flugreisende sollten sich laufend informieren - auch Sylt betroffen

Der Flughafen bat alle Passagiere, die für den Zeitraum der Übung einen Flug ab Hamburg Airport gebucht haben oder in der Hansestadt landen wollen, ihren Flugstatus laufend zu beobachten und sich bei Fragen an die jeweilige Fluggesellschaft zu wenden. „Eine Vorhersage für die kommenden Tage ist leider nicht möglich”, sagte die Sprecherin. Da „Air Defender 2023″ die größte Luftübung in der Geschichte der Nato sei, gebe es keine ausreichenden Erfahrungswerte. Die Auswirkungen könnten jeden Tag und auch innerhalb eines Tages ganz unterschiedlich sein. Grundsätzlich rechne der Airport jedoch mit weiteren Verspätungen.

Auch auf Starts und Landungen auf dem Sylter Flughafen wirkt sich das Manöver aus. Bis einschließlich Freitag und von Montag bis Donnerstag kommender Woche seien jeweils von 16 bis 20 Uhr vorübergehend keine Starts und Landungen von Airlines möglich, sagte Flughafen-Prokurist Stephan Haake am Montag. Die Fluggesellschaften hätten ihre Flugpläne entsprechend angepasst. Starts und Landungen auf dem Flughafen Sylt werden nach vorne oder hinten verschoben. Am Montag sei deshalb kein Flug ausgefallen, wie Haake sagte. Auch in der Zeit von 16 bis 20 Uhr seien an den Wochentagen aber Sichtflüge von und nach Sylt möglich – beispielsweise durch Rettungsflieger oder kleinere Flugzeuge.

Normaler Betrieb am Flughafen Frankfurt

Am größten Flughafen Deutschlands in Frankfurt am Main gab es nach eigenen Angaben am Montagvormittag keine „spürbaren Auswirkungen“. „Der Betrieb läuft normal“, sagte ein Sprecherin der Betreibergesellschaft Fraport.

Ähnliches war über den Passagierverkehr am Flughafen Berlin-Brandenburg zu hören. „Der Montag läuft bisher wie ein normaler Verkehrstag, bisher gibt es keine nennenswerten Auswirkungen für Passagiere“, teilte eine Sprecherin des Flughafens der Deutschen Presse-Agentur mit. „Inwieweit und in welchem Umfang es im Laufe des Tages zu Verspätungen durch das Nato-Manöver „Air Defender“ kommt, können wir bislang nicht abschätzen.“ Der Flughafen rechnet für Montag mit etwa 76.000 Passagieren und rund 500 Flugbewegungen.

Von der Übung sind drei Lufträume in Deutschland direkt betroffen: über Teilen Norddeutschlands und der Nordsee, Teilen Ostdeutschlands und der Ostsee sowie Teilen Südwestdeutschlands.

