„Glaubwürdige Abschreckung“: Nato will sich mit Militär-Übung auf Ernstfall vorbereiten

Über 220 Flugzeuge aus 18 Nationen sind an der großen Nato-Übung „Air Defender 23″ beteiligt, die vom 12. bis 23. Juni im deutschen Luftraum stattfindet. Dabei kommt es auch zu Einschränkungen im zivilen Luftverkehr. Der Inspekteur der deutschen Luftwaffe wirbt um Verständnis für mögliche Planänderungen in der zivilen Luftfahrt und betont die große Bedeutung der Übung für die Sicherheit der Bevölkerung: „So sieht für mich glaubwürdige Abschreckung aus“, sagte Ingo Gerhartz gegenüber dem Berliner „Tagesspiegel“.

Die Übung solle zeigen, dass die Nato im Ernstfall schnell handeln könne, so der Generalleutnant. Von etwa 250 beteiligten Flugzeugen kämen demnach etwa 100 aus den USA: „Sie werden innerhalb von Stunden über Europa einsatzfähig sein“, so Gerhartz gegenüber dem „Tagesspiegel“. Das stärke die transatlantische Verbindung im Krisenfall.

Luftbewegungen nahe der russischen Grenze würden dabei „nur vereinzelt“ stattfinden, so der Generalleutnant. Zudem würden sich alle Übungen auf „auf den Schutz des NATO-Gebiets“ beschränken, seien also defensiv angelegt. Die Nato will verhindern, dass die Übung in Moskau als Provokation aufgefasst wird. Um die Einschränkungen im täglichen Luftverkehr so klein wir möglich zu halten, befinde man sich in enger Abstimmungen mit den zivilen Behörden. „Die Übung dient dem Ziel, dass die Menschen auch weiter in Frieden und Freiheit in Urlaub fliegen können“, so Gerhartz gegenüber dem „Tagesspiegel“.

Deutsches Militär will Führungsstärke zeigen

„Wir fliegen an zehn Tagen im gesamten Übungszeitraum. Zehn von 365 Tagen. Ich denke, das ist ein hinnehmbarer Anteil für die Verteidigung unserer aller Freiheit und Demokratie“, so Generalleutnant Gerhartz gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Mit ‚Air Defender 23′ zeigen wir, dass Deutschland Führung kann und wir mehr Verantwortung übernehmen.“

RND/lin