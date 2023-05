﻿„Air Defender 23“: alle Infos zur Großübung im Juni über Deutschland

Hannover. Die Luftwaffe hält im Juni eine der größten Übungen seit Ende des Kalten Kriegs ab. Zwei Wochen trainieren 25 Nationen – darunter viele Nato-Staaten – den Ernstfall. Kampfjets in dreistelliger Zahl fliegen nahezu täglich über Deutschland, verschiedenste Szenarien werden durchgespielt. Drei deutsche Fliegerhorste nehmen zentrale Rollen ein – darunter Wunstorf bei Hannover. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Worum geht es bei „Air Defender 23“?

„Air Defender 23“ ist laut Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe, eine „Übung historischen Ausmaßes“. Gleichzeitig ist sie die größte Verlegung amerikanischer Air-Force-Einheiten nach Europa seit Nato-Bestehen. Simuliert wird ein sogenanntes Artikel‑5-Beistandsszenario: Ein Angriff auf ein Mitglied ist eine Attacke auf das gesamte Militär­bündnis. Doch auch wenn fast nur Nato-Nationen mitmachen: „Air Defender 23“ wird von der Luftwaffe ausgerichtet. Gerhartz: „Die Übung kommt genau zu einer Zeit, in der viele von Deutschland mehr Verantwortung verlangen.“ Er ist überzeugt, „dass wir damit ein neues Kapitel in der transatlantischen Kooperation aufschlagen“.

Was üben Luftwaffe und Partner?

Es geht um das Zusammenspiel untereinander – etwa bei Luftbetankungen, beim Starten und Landen auf unbekannten Flugplätzen und bei Abfangszenarien. Europa und Deutschland nehmen Schlüsselrollen im Verteidigungsfall ein. Entsprechend müsse dort trainiert werden, wo gekämpft werden würde. Der russische Angriff auf die Ukraine verdeutliche das, die Planungen zu „Air Defender 23“ begannen aber bereits 2020. Dabei betont Gerhartz, dass es keinerlei Flüge außerhalb des Nato-Gebiets geben wird – wenngleich tägliche Abstecher an die Nato-Außengrenze geplant sind. Und: „Wir müssen beweisen, dass wir bereit sind, das Bündnis zu verteidigen, wenn es darauf ankommt.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wann geht die Übung los?

Die Großübung startet offiziell am Montag, 12. Juni, und dauert bis Freitag, 23. Juni – also zwölf Tage. Rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten sowie mehr als 220 Flugzeuge sind involviert. Die Luftwaffe rechnet mit jeweils etwa 250 Starts und Landungen pro Tag. Da jedoch Menschen, Maschinen sowie Material im Vorfeld eintreffen müssen, steigen die Flugaktivitäten rund um die Stützpunkte bereits ab Pfingsten. Gleiches gilt für die Zeit danach: Die Rückkehr aller Einheiten wird voraussichtlich bis zum 30. Juni dauern.

In welchen Gebieten wird trainiert?

Die Luftwaffe hat für „Air Defender 23“ drei primäre Übungsareale ausgewiesen. Das größte erstreckt sich über die Nordsee, dazu fast ganz Schleswig-Holstein sowie Westniedersachsen und ein kleiner Teil Nordrhein-Westfalens zwischen Osnabrück und Münster. Das zweite Trainingsfeld zieht sich von Rügen und Mecklenburg-Vorpommern über Gebiete Branden­burgs und Berlins bis ins südliche Sachsen. Außerdem gibt es ein drittes Areal zwischen Rheinland-Pfalz und dem westlichen Bayern. Abgesehen davon sind tägliche Abstecher nach Estland und Rumänien geplant.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Rolle spielt der Fliegerhorst Wunstorf?

Zu solch einem Manöver gehört eine enorme Logistik. Genau da kommt das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 in Wunstorf ins Spiel. Der Fliegerhorst ist die Heimatbasis der deutschen A400M-Flotte, seit April wirbt eine passend beklebte Maschine für das Manöver. Entsprechend gibt es die Infrastruktur, um Soldaten und Material zu verladen. Die Amerikaner bringen ab Pfingsten große Transportflieger mit Personal und Ausrüstung nach Niedersachsen, alles wird dann in kleineren Maschinen zu den anderen Standorten gebracht. Während der Übung nehmen zudem A400M des LTG 62 und US‑Flieger von Wunstorf aus an den einzelnen Operationen teil.

Sonderbeklebung: Seit Anfang April macht ein A400M aus Wunstorf Werbung für „Air Defender 23“. © Quelle: Francis Hildemann/Bundeswehr

Welche anderen Standorte sind involviert?

Neben der Region Hannover spricht die Bundeswehr von sechs wesentlichen Stützpunkten: Jagel und Hohn in Schleswig-Holstein, Lechfeld (Bayern), Spangdahlem (Rheinland-Pfalz), Volkel in den Niederlanden und das tschechische Čáslav. Abgesehen von Wunstorf sind aber Jagel und Hohn die „Hauptdrehkreuze“ des Manövers. Im Norden starten die meisten Kampfjets zu den drei Übungszonen. Einzelne Flieger heben beispielsweise aber auch aus Rostock-Laage oder Spangdahlem ab, einige Nachbarstaaten nutzen ihre eigenen Flugplätze.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zu welchen Zeiten wird geübt und wird es laut?

Das Training findet nur montags bis freitags statt. Der Übungsraum Ost wird von 10 bis 14 Uhr genutzt, Süd zwischen 13 und 17 Uhr und Nord von 16 bis 20 Uhr. Nachts und am Wochenende herrscht kein Flugbetrieb. Dazu finde vieles über dem offenen Meer statt. Allerdings gehören auch Tiefflüge über Land zum Manöver. Gerade in Hohn und Jagel wird es durch die Vielzahl an Jets und Starts deutlich lauter als sonst. Das trifft auch auf Wunstorf zu, Transporter sind aber leiser, und das Geräusch ist eher brummend. Für Fragen und Beschwerden zu Fluglärm ist das Luftfahrtamt der Bundeswehr unter Telefon (0800) 8 62 07 30 erreichbar.

Welche Flugzeuge schickt die Luftwaffe?

Deutsches Kontingent: Unter den 64 teilnehmenden Maschinen der Luftwaffe sind 30 Eurofighter. © Quelle: Jens Büttner/dpa (Archiv)

Nach Bundeswehrangaben machen von deutscher Seite 64 Luftfahrzeuge mit. Bei den Kampf­jets sind es 30 Eurofighter und 16 Tornados. Hinzu kommen fünf A400M und drei A330 AAR zur Luftbetankung der anderen Flieger. Darüber hinaus werden je zwei Learjets LJ35 und Douglas A‑4 zur Flugzieldarstellung eingesetzt. Außerdem sind vier Hubschrauber des Typs H145M am Himmel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Welche Nationen und Flieger machen mit?

24 Länder haben sich angeschlossen. Das sind die Nato-Staaten Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei, Ungarn und die Vereinigten Staaten. Einzig Schweden und Japan gehören der Allianz nicht an. Die USA entsenden das größte Kontingent: Die Air National Guard schickt rund 100 Maschinen samt Personal. Die US‑Flotte umfasst Kampfjets der Typen F‑15, F‑16, F‑35 und A‑10 „Warzenschwein“, dazu „Reaper“-Drohnen und Transportmaschinen C‑130 „Hercules“ sowie C‑17. Außerdem sind die Tanker KC‑46 und KC‑135 involviert. Die Japaner schicken unter anderem den Transporter Kawasaki C‑2, die Schweden den Jäger Saab Gripen.

In Niedersachsen stationiert: Joe „Scout“ Chambers von der amerikanischen Air National Guard fliegt von Wunstorf aus eine der zehn C‑130 „Hercules“. © Quelle: Clemens Heidrich

Gibt es Beeinträchtigungen bei Urlaubsflügen?

Die Trainingsgebiete sind während der Übungszeiten Tabuzonen. Daher rechnen Luftwaffe und Deutsche Flugsicherung (DFS) mit Beeinträchtigungen für Reisende. Doch neueste Berechnungen durch Eurcontrol belegen laut DFS, dass voraussichtlich keinerlei Flüge ausfallen müssen. Außerdem findet „Air Defender 23“ bewusst vor den Sommerferien statt. Aber: „Um Überlastungen zu vermeiden, werden Flüge, wo erforderlich, umgeleitet und feste Startzeitfenster vergeben“, sagt DFS‑Sprecher Robert Ertler. Flughäfen und Airlines würden sich nun abstimmen, die Flugsicherung wiederum stocke ihr Personal während der Übung deutlich auf. Der Flughafen Hannover rechnet wegen der Nähe zum Fliegerhorst Wunstorf bereits mit Verzögerungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regt sich Widerstand gegen das Manöver?

Kritiker werten die Großübung als Provokation in Richtung Russland, die Risiken seien unkalkulierbar. Vor allem die Flüge an der Nato-Ostflanke werden deshalb mit Skepsis beobachtet. Zumindest in Wunstorf hat die Friedensinitiative Neustadt/Wunstorf deshalb schon jetzt einen Protest vor dem Fliegerhorst angekündigt. Zwei Tage vor Beginn des Manövers, am 10. Juni, wollen die Aktivistinnen und Aktivisten um 11.55 Uhr am Haupttor Stellung beziehen. Passend zum Startzeitpunkt ist das Motto „fünf Minuten vor zwölf“.

Dieser Artikel erschien zuerst in der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ).