﻿Die Deutschen müssen lernen, dass die Truppe mehr ist als ein lästiger Dienstleister

„Sind geblieben und wollen nicht gehen"

Konflikt um Kiews Höhlenkloster: Selenskyj und die Mönche

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche in seinem Land stoppen. In Kiew will er deshalb 150 Mönche aus dem weltberühmten Höhlenkloster vertreiben. Er hält sie für Kollaborateure Moskaus in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Ein Besuch bei den Mönchen im Weltkulturerbe der Unesco.