﻿Zwischenbilanz nach einer Woche: „Air Defender“ spart Kerosin und profitiert vom Wetter

Wunstorf. Halbzeit bei der Großübung „Air Defender 23″: Das Militärmanöver mit 25 teilnehmenden Nationen läuft seit einer Woche, der Fliegerhorst Wunstorf bei Hannover agiert dabei als Logistikdrehkreuz. Deutsche, Amerikaner und Rumänen brechen von dort aus täglich mit Transportmaschinen auf. Das Lufttransportgeschwader (LTG) 62 nutzt die Gelegenheit für eine erste Zwischenbilanz – mit teilweise überraschenden Ergebnissen.

Begonnen hat die Übung am 12. Juni. Seitdem starten täglich fünf Flugzeuge des Typs A400M zu verschiedensten Missionen in den drei Übungsgebieten – macht bislang insgesamt 25 Einsätze. Drei Maschinen der Luftwaffe waren als Flugzeuge für die Luftbetankung unterwegs. Die beiden anderen nahmen Soldatinnen und Soldaten beziehungsweise Fracht mit, trainierten darüber hinaus Formationsflüge mit anderen Fliegern.

Die zehn amerikanischen C-130 „Hercules“ kommen bislang sogar auf 108 Missionen – rechnerisch 21,6 Starts am Tag. Dabei nahmen die Maschinen 1432 Personen mit, beispielsweise Fallschirmjäger für den Absprung in Übungsgebieten oder Verlegungen zwischen den Standorten. Außerdem transportierten sie 846 Tonnen Material. Die Rumänen kamen mit ihrer kleinen C-27 „Spartan“ auf sieben Missionen in den ersten fünf Tagen mit 20 Personen und zwei Tonnen Fracht an Bord.

Weniger Kerosin verbraucht als geplant

Und: „Es wurde weniger Kerosin verbraucht“, sagt Presseoffizier Manfred Schriever. Das LTG 62 plante mit bis zu 500.000 Litern am Tag, deshalb wurde ein Feldtanklager mit 2,4 Millionen Litern errichtet. Letztlich kamen die Wunstorfer aber bisher bloß auf etwa 340.000 Liter am Tag – insgesamt 1,7 Millionen. „Teils nahmen in der Luft weniger Maschinen Kerosin auf als veranschlagt“, sagt Schriever. Außerdem landet nun doch kein KC-135 „Stratotanker“ zum Nachfüllen in Wunstorf. Daher wurden sogar zwei noch geplante Kerosingüterzüge abbestellt. Schriever: „Die vorhandene Menge reicht bis Übungsende.“ Der letzte Tag von „Air Defender“ ist der 23. Juni.

Im schleswig-holsteinischen Jagel ist die Übung ebenfalls reibungslos angelaufen. Hauptmann Olaf Keck vom Taktischen Luftwaffengeschwader 51 berichtete den „Kieler Nachrichten“ Ende der vergangenen Woche, dass es trotz der enorm hohen Zahl an fliegendem Gerät bislang weder Zwischenfälle noch größere Schäden gegeben habe. „Das ist fast schon ein bisschen unheimlich“, sagte er. Ein Grund für die positive Bilanz ist das stabile Hochdruckwetter, das optimal für die Flugoperationen ist. „Auch die Techniker haben es einfacher. Das ist ganz anders als bei Wind und Regen bei zehn Grad“, erzählte Keck.

Reibungsloser Flughafenbetrieb

Der Flughafen Hannover zieht nach der ersten „Air Defender“-Woche eine positive Zwischenbilanz: „Die Übung hatte bis jetzt keine Auswirkungen“, sagt Sprecherin Anika Studders. Im Vorfeld gab es bundesweite Befürchtungen, das Militärmanöver könnte Folgen für die zivile Luftfahrt haben – weil mehr Flieger am Himmel und Korridore gesperrt sind. Doch zumindest in Hannover lief bislang laut Studders „alles wie erwartet“. In anderen Regionen gab es bislang eher kleine Einschränkungen: Beispielsweise wurde am Lübecker Flughafen am ersten Tag der Übung zunächst eine Flugverschiebung angekündigt – kurzfristig wurde dann aber doch noch ein freies Zeitfenster gefunden. Auch am Berliner Flughafen BER gab es kaum Auswirkungen auf den Flugbetrieb.

Mancherorts sorgen die zahlreichen Militärflüge für Irritationen bei Bürgerinnen und Bürgern. In Mecklenburg-Vorpommern landeten am Montagmittag sieben Maschinen in Barth. Eine Anwohnerin berichtete der „Ostsee Zeitung“, dass sie sich Sorgen mache. Auch in der Kita ihres Kindes sei die Aufregung groß gewesen. Bei Fragen oder Beschwerden können sich Bürgerinnen und Bürger unter der kostenfreien Rufnummer 0800 8620730 direkt an das Luftfahrtamt der Bundeswehr wenden. Das Bürgertelefon ist montags bis donnerstags zwischen 8 Uhr und 17 Uhr sowie freitags zwischen 8 Uhr und 12.30 Uhr zu erreichen.