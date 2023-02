Panne bei der Air Force 2: Flugzeug von Kamala Harris bleibt am Boden

München. US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist nach der Münchener Sicherheitskonferenz nicht wie geplant mit der Air Force 2 zurück nach Washington gereist. Offenbar hatte das offiziellen Flugzeug der US-Vizepräsidentin technische Probleme. Harris musst daraufhin auf ein weniger komfortables Gefährt umsteigen.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge reiste Vizepräsidentin Harris mit einer Boeing C-17, einem Militärtransportflugzeug, zurück in die Staaten.

„Aufgrund von Wartungsschwierigkeiten werden die Vizepräsidentin und ihre Reisegesellschaft München mit einem Ersatzflugzeug in Richtung Washington D.C. verlassen“, hieß es laut des Nachrichtensenders „Fox News“ aus dem Weißen Haus.

Vizepräsidentin warnte vor Sieg Russlands

Kamala Harris hatte in Deutschland an der Münchener Sicherheitskonferenz teilgenommen. Dort appellierte sie an den Westen, die Unterstützung der Ukraine fortzusetzen. „Wenn Putin gewinnt, könnten andere Länder ermutigt werden, dem Beispiel zu folgen“, warnte die Demokratin. Zudem betonte sie die Bedeutung der Strafverfolgung von russischen Kriegsverbrechen im Krieg in der Ukraine.

