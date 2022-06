Joe Biden geht an Bord der Air Force One.

Washington.Aus Kosten- und Zeitgründen hat US-Präsident Joe Biden das von seinem Vorgänger Donald Trump ausgesuchte Design für die nächste Generation der Air Force One verworfen. Eine Überprüfung durch die Luftwaffe hatte zuvor ergeben, dass der Entwurf mit den Nationalfarben rot, weiß und blau die Maschinen von Typ Boeing 747-800 deutlich verteuert und die Auslieferung verzögert hätte.

Trump hatte 2018 angeordnet, dass die neuen Jumbo-Jets nicht mehr hellblau und weiß gestaltet werden, sondern in dunkelblau mit einem dunkelroten Streifen. Aus Regierungskreisen verlautete, genau diese Farbgebung sei ein Problem. Zuvor berichtete das Magazin „Politico“, die Luftwaffe sei zu dem Schluss gekommen, dass der dunkle Blauton für den Unterboden und die Triebwerke zu Problemen mit der Hitzeentwicklung führen würde. Um die Farbe dennoch nutzen zu können, wären kostspielige und zeitintensive Umbauten nötig.

Die Regierung hat das neues Design für die Präsidentenmaschinen noch nicht offiziell vorgestellt. Die Flugzeuge werden derzeit in einem Boeing-Werk in San Antonio umfangreichen Modifikationen unterzogen, um sie auf ihren Einsatz als Air Force One vorzubereiten. In dieser Zeit sind sie einfach weiß-blau lackiert und tragen Kennzeichnungen der US-Luftwaffe. Die neuen Maschinen sollen 2026 in Dienst gestellt werden, Jahre später als ursprünglich geplant.

RND/AP