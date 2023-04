„Nicht sofort mit dem Rückbau beginnen“: FDP-Fraktionschef pocht auf AKW-Reserve

Am Samstag soll mit der Kernenergie in Deutschland Schluss sein - für immer. FDP-Fraktionschef Christian Dürr will jetzt allerdings doch noch eine Hintertür für einen Weiterbetrieb offen halten.

Berlin. Wenige Tage vor der Abschaltung der letzten drei deutschen Atomkraftwerke dringt die FDP darauf, diese noch in Reserve zu halten und nicht sofort zurückzubauen. „Lasst uns doch mindestens nicht sofort mit dem Rückbau beginnen, sondern diese Reserve zumindest erhalten“, sagte FDP-Fraktionschef Christian Dürr am Dienstagabend in den ARD-„Tagesthemen“. Zwar sei die Situation bei der Energieversorgung längst nicht so dramatisch wie im vergangenen Herbst oder Winter, räumte Dürr ein. Eine dramatische Situation könne aber wiederkommen. „Lasst uns lieber die Option aufrechterhalten, damit wir nicht erneut unter Umständen vor einer Wand stehen, wenn wir dann keine Option mehr zur Verfügung haben“, appellierte Dürr an die Koalitionspartner.

Der FDP-Politiker betonte zugleich, derzeit gewährleisteten Kohlekraftwerke die Grundlast der Stromversorgung, weil die erneuerbaren Energien noch nicht so weit seien. Das sei klimapolitisch nicht sinnvoll. Daher sollte es eine AKW-Reserve geben im Sinne von: „Man kann sie wieder anwerfen, wenn es denn zu einer schwierigen Situation kommt.“

Am Samstag sollen die drei verbliebenen Kernkraftwerke in Deutschland endgültig vom Netz gehen. Eigentlich sollte dies schon Ende vergangenen Jahres passieren. Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und der dadurch ausgelösten Energiekrise beschloss die Ampel-Koalition im vergangenen Jahr jedoch, die Meiler über den Winter noch weiterlaufen zu lassen.

