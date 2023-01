FDP-Generalsekretär zu AKW-Laufzeiten: „Das letzte Wort ist nicht gesprochen“

Martha Gellhorn gehörte dazu, die Fotografin Lee Miller auch – sie berichteten von den Brennpunkten in der Welt. 30 dieser furchtlosen Frauen, die in den Weltkriegen, in Syrien und im Kongo, in Tschetschenien und der Ukraine nach der Wahrheit suchten und suchen, stellt Rita Kohlmeier in ihrem Buch „Kriegsreporterinnen“ vor.