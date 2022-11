AKW Saporischschja: Stromleitungen bei russischem Beschuss offenbar beschädigt

„I Can Still Do This“ – ungewöhnliches Motto für eine Tour. Doch der in Seattle lebende Singer-Songwriter Mike Edel hat mit Mitte 30 Ungewöhnliches erlebt: einen Schlaganfall. Den verarbeitet er in den Songs seines Albums „Casserols & Flowers“, das er beim Konzert in der Hansa48 in Kiel vorstellte.