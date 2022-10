Gegenseitige Beschuldigungen: Ukraine wirft Russland Planung von Angriff auf Atomkraftwerk vor

Ein ranghoher ukrainischer Offizier hat Russland beschuldigt, Explosionen am Atomkraftwerk Saporischschja zu planen und für den Angriff unter sogenannter falscher Flagge dann die Ukraine verantwortlich zu machen. General Oleksij Gromow vom Generalstab des ukrainischen Militärs verwies auf unbegründete Vorwürfe Russlands, die Ukraine plane den Einsatz einer „schmutzigen Bombe“, mit der Radioaktivität freigesetzt würde. Dies sei ein mögliches Zeichen dafür, dass Moskau Explosionen an der Kernkraftanlage Saporischschja plane.

Russland hatte kurz nach Beginn der Invasion in die Ukraine im Februar die Kontrolle über das Kraftwerk übernommen. Beide Seiten beschuldigen sich gegenseitig, die Anlage anzugreifen. Nach andauerndem Beschuss wurde sie abgeschaltet.

Taktik der verbrannten Erde

Gromow erklärte, russische Truppen könnten vor ihrem Abzug aus der Stadt Cherson eine Reihe von Explosionen an Wohngebäuden verursacht haben. Dies sei eine Taktik der verbrannten Erde, um an Gebieten, die von der Ukraine zurückerobert würden, kritischen Schaden an der Infrastruktur anzurichten.

Moskau hat wiederholt behauptet, die Ukraine bereite den Einsatz einer sogenannten schmutzigen Bombe auf ihrem eigenen Gebiet vor. Vertreter des Westens haben erklärt, dabei handele es sich um Desinformationen, die Russland möglicherweise als Vorwand dienen könnten, um seine eigene militärische Eskalation zu rechtfertigen.

RND/AP