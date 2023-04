Reiner Populismus? Söders AKW-Alleingang im Faktencheck

Keine 48 Stunden nach Deutschlands vollzogenem Ausstieg aus dem Atomstrom diskutiert das Land über den Wiedereinstieg. Etwas hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Forderung, den Weiterbetrieb des Meilers Isar 2 in Landesverantwortung zu gewährleisten, erreicht: Das Thema Kernenergie ist nicht vom Tisch. Ist der Vorstoß aber auch realistisch? Die Fakten:

Wie realistisch ist die Idee Söders?

Damit Bayern ein AKW in Eigenregie führen kann, wäre eine Gesetzesänderung auf Bundesebene nötig. Die wird es nicht geben. Einerseits ist ausgeschlossen, dass die Ampelkoalition auf Schröders Vorschlag eingeht. Zudem ist die Atomkraft ein komplexes Thema, womit ein Bundesland allein überfordert wäre. Es geht um herausfordernde Technik, um Sicherheit, um Versicherungen und Bevölkerungsschutz. Es geht um den Kauf von Uran. Und um die Endlagerung.

Rein rechtlich würde es zudem nicht reichen, die Laufzeit erneut zu verlängern. Der Betreiber, PreussenElektra, müsste eine Neugenehmigung für Isar 2 beantragen – und seitens des Konzerns besteht daran kein Interesse.

Was sind die politischen Reaktionen?

Erwartungsgemäß fiel die CDU der bayerischen Schwesterpartei bei diesem Thema nicht in den Rücken – zumal die Verantwortung beim politischen Gegner liegt: Angesichts der Folgen des Atomausstiegs für die Versorgungslage seien „alle denkbaren Alternativen zur besseren Energieversorgung diskussionsfähig – auch dieser Vorschlag aus Bayern“, sagte der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz. Auch CDU-Vize Carsten Linnemann findet, dass Söders Vorschlag für einen Weiterbetrieb von Isar 2 ernst genommen werden sollte. „Rechtlich braucht er eine Mehrheit und muss ein Bundesgesetz ändern, so ist es“, so Linnemann bei RTL/ntv.

Von den Regierungsparteien gab es nicht einmal von der FDP, die den jetzigen Atomausstieg kritisiert hat, Rückendeckung: „Markus Söder wechselt seine Positionen ja wie Unterhosen“, so FDP-Vize Johannes Vogel in der ARD-Sendung „Anne Will“. „So jemand Erratischem würde ich ungern die Verantwortung für Energiepolitik geben“, fügte Vogel hinzu. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai machte in der „Rheinischen Post“ deutlich, dass die FDP Sympathie für einen längeren AKW-Betrieb habe. „Bis ein Gesetz zur Föderalisierung der Stromerzeugung aus Kernenergie beschlossen wäre, hätte er seine Meinung vermutlich wieder geändert“, so Djir-Sarai in Richtung Söder.

Es ist geradezu bedrückend, wie ein Ministerpräsident genehmigungs- und verfassungsrechtliche Fragen und Aspekte der nuklearen Sicherheit so leichtfertig ignoriert. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne)

„Es ist geradezu bedrückend, wie ein Ministerpräsident genehmigungs- und verfassungsrechtliche Fragen und Aspekte der nuklearen Sicherheit so leichtfertig ignoriert“, sagte die Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne). Sie pocht auf die Zuständigkeit des Bundes für die Atomkraft und verwies darauf, dass die Länder bei dem Thema im Bundesauftrag handelten. Söder werfe sich „mit großer Geste hinter einen abgefahrenen Zug“, kommentierte der frühere Bundesumweltminister Jürgen Trittin (Grüne) in der Zeitung „Welt“. „Söders Aussagen sind ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver“, so die Grünen-Bundestagsfraktionschefin Britta Haßelmann. Einen verantwortungslosen Populisten nannte der SPD-Politiker Matthias Miersch (SPD) Söder.

Was sagen die AKW-Betreiber zu dem Vorschlag?

Preussen-Elektra, Betreiber von Isar 2, äußerte sich gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zurückhaltend: „Wir haben in der Nacht zum Sonntag die Stromerzeugung aus dem Kernkraftwerk Isar 2 beendet. Wir blicken nun nach vorn und konzentrieren uns auf die Vorbereitungen des sicheren Rückbaus der Anlage. Die Frage nach einem Weiterbetrieb stellt sich für uns derzeit nicht. Es ist das Primat der Politik, solche Entscheidungen zu treffen. Selbstverständlich sind wir weiter gesprächsbereit, und sollte eine konkrete Anfrage der Politik vorliegen, würden wir die Möglichkeiten prüfen.“

Markus Krebber, Chef des Emsland-Betreibers RWE, äußerte sich ähnlich: „Das Kapitel ist nun abgeschlossen. Jetzt kommt es darauf an, die ganze Kraft dafür einzusetzen, neben Erneuerbaren Energien auch den Bau von wasserstofffähigen Gaskraftwerken möglichst schnell voranzutreiben, damit die Versorgungssicherheit gewährleistet bleibt, wenn Deutschland 2030 idealerweise auch aus der Kohle aussteigen will.“

„Wir arbeiten nach Recht und Gesetz und da ist es eindeutig, dass der Leistungsbetrieb ab dem 16. April eine Straftat wäre“, sagte der Chef-Atomaufseher des Bundes, der Abteilungsleiter für Nukleare Sicherheit und Strahlenschutz im Umweltministerium, Gerrit Niehaus.

Wo und wie schnell könnten überhaupt neue Brennstäbe beschafft werden?

Bereits die Debatte um den Weiterbetrieb der drei letzten Kernkraftwerke wurde von der Frage überlagert, wie schnell sich neue Brennstäbe beschaffen ließen. Der Branchenverband Kerntechnik (KernD) hatte eine vom Bundeskanzler Olaf Scholz gemachte Aussage, für die Beschaffung neues Brennstäbe sei ein Zeitfenster von zwölf bis 18 Monate nötig, präzesiert: „Bei entsprechender Priorisierung (ist) eine Neubelieferung innerhalb von 12 Monaten ab Bestellung möglich (…), aber nicht schneller.“

Brennelemente werden vom russischen Staatsunternehmen Rosatom hergestellt – aber eben nicht nur. Deutsche Kernkraftwerksbetreiber bezogen diese hauptsächlich von der französischen Framatome und der amerikanisch-schwedischen Westinghouse-Gruppe.

Was wäre mit dem Atommüll?

Im Fall des Weiterbetriebs wäre die Frage der Endlagerung des dann ausschließlich in Bayern produzierten Atommülls zu klären. Bei einer bundesweiten Suche nach einem Endlager für den bisher angefallenen Atommüll stand Bayern stets auf der Bremse – mit der Begründung, dass in Bayern aufgrund der geologischen Gegebenheiten kein Standort in Frage käme. Statt dessen votierte die Landesregierung stets für eine Endlagerung in Norddeutschland.

Wie viel Wahlkampf steckt in dem Vorstoß?

Söder führt Wahlkampf, im Herbst muss er sich den Wählerinnen und Wählern stellen. Er hat ein Gespür für Themen, die mehrheitsfähig sind: Als die Klimapolitik das beherrschende Thema in Deutschland wurde, präsentierte sich Söder, damals noch mit bundespolitischen Ambitionen, als Klimapolitiker. Jetzt, da eine Mehrheit angesichts der Energiekrise die Abschaltung der letzten drei Atomkraftwerke kritisch sieht, versucht Söder mit einer Renaissance der Kernkraft zu punkten. Zufall?