Berlin. Manch einer wird sich Mitte Juni vielleicht wundern. Wenn er oder sie gen Himmel blickt, dann wird er oder sie Militärmaschinen sehen, die nicht höher fliegen als 1000 Fuß. 1000 Fuß, das sind etwa 300 Meter. Zum Vergleich: Der Berliner Fernsehturm misst 368 Meter. „Ich will nicht ausschließen, dass der eine oder andere das als störend empfindet“, sagt Günter Katz, Generalleutnant bei der Luftwaffe der Bundeswehr. Er versichert aber auch: „Wir sind bemüht, die Einschränkungen so weit wie möglich zu reduzieren.“

In den Achtzigern rollten die Panzer

Nicht wenige erinnern sich noch an die Militärmanöver, die vor 1989 stattfanden. Damals rollten massenweise Panzer durch Deutschland. Die Alliierten der Nato übten die Abwehr eines Angriffs durch die Staaten des Warschauer Pakts.

Vom 12. bis zum 23. Juni übt die Nato den Krieg nun aufs Neue – und zwar vor dem Hintergrund der Bedrohung, die spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24. Februar vorigen Jahres in Mitteleuropa entstanden ist.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags.

Air Defender heißt die Übung. Zu Deutsch: Luftverteidiger. Es handelt sich nach offiziellen Angaben um das größte Manöver von Luftstreitkräften seit Bestehen der Allianz. Ja, das Manöver ist so groß, dass sich manch einer daran später womöglich ebenso erinnern werden wie an die Panzer von einst. Den zivilen Luftverkehr jedenfalls wird es in erheblichem Maße beeinträchtigen. Die Verantwortlichen haben deshalb längst damit begonnen, Medien und Bevölkerung möglichst intensiv über das Bevorstehende zu informieren. Niemand soll hinterher sagen können, er habe nicht Bescheid gewusst. Dabei haben die Informationen naturgemäß eine militärische und eine zivile Seite.

Offizielles Wappen der Großübung: Ein deutscher A400M macht seit April Werbung für Air Defender 23. © Quelle: Peer Hellerling

Den militärischen Teil erläuterte der besagte Generalleutnant Katz am vergangenen Freitag bei einem ersten größeren Pressegespräch im Bundesverkehrsministerium. Zunächst ging es vor allem um Zahlen. 239 Flugzeuge aus 25 Nationen, so wurde es den Journalistinnen und Journalisten erläutern, sollen bei Air Defender zum Einsatz kommen. Allein über 100 Maschinen werden aus Amerika über den Atlantik verfrachtet. Um das zu bewerkstelligen, sind alles in allem 10.150 Soldatinnen und Soldaten involviert. Der Spitzenmilitär spricht von einem „Riesenapparat“ und einer logistischen „Herkulesaufgabe“.

Die Truppe und ihr Gerät sind in längst fertiggestellten Camps an fünf Standorten stationiert: in Schleswig (Schleswig-Holstein), Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen), Spangdahlem (Rheinland-Pfalz), Wunstorf (Niedersachsen) und Lechfeld (Bayern). Auch die Flugzonen sind relativ gleichmäßig über die Republik verteilt. Es gibt einen Luftraum Ost über Mecklenburg-Vorpommern und der Ostsee, einen Luftraum Süd von Bayern nach Baden-Württemberg sowie einen Luftraum Nord über der Nordsee, der bis in die Niederlande reicht. Diese drei Lufträume werden zwischen dem 12. und dem 23. Juni täglich für jeweils vier Stunden für den zivilen Luftverkehr gesperrt – zeitversetzt von morgens 10 bis abends 20 Uhr.

Die Übung zeigt einmal mehr, dass wir die Verteidigung Europas in allen Dimensionen denken müssen. Johann Wadepuhl, stellvertretender Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Nun mögen die politischen Ziele den meisten Deutschen einsichtig sein. Es geht neben der konkreten militärischen Praxis des Luftkrieges, der Reaktionsfähigkeit der Luftwaffe und der Kooperation so vieler Nationen um glaubwürdige Abschreckung nach außen sowie ein Signal nach innen. Die Nato wolle den Menschen in der westlichen Militärallianz demonstrieren, dass sie bereit und in der Lage ist, „die gemeinsame Werteordnung zu schützen“, sagt Generalleutnant Katz.

Auch der stellvertretender Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Johann Wadepuhl, betont die politische Relevanz von „Air Defender“: „Die Übung zeigt einmal mehr, dass wir die Verteidigung Europas in allen Dimensionen denken müssen. Die Luftwaffe ist das Mittel der schnellen Reaktion. Sowas muss geübt werden, nun erneut seit der Zeit des sogenannten Kalten Krieges.“ Und er schiebt natürlich noch eine kleine Spitze in Richtung amtierender Bundesregierung nach: „Die USA zeigen in diesen Tagen, dass sie verlässlich an unserer Seite stehen. Für Deutschland zeigt sich, dass wir die erforderliche Infrastruktur, hier vor allem Flugplätze, zur Verfügung stellen müssen. Der Verteidigungsminister sollte hier den Bestand kritisch prüfen.“

Für Friedensbewegte, aber auch für Russland-Freunde und Rechtsextreme ist das Großmanöver dagegen ein rotes Tuch – und bietet erneut einen willkommenen Anlass, um gegen die Nato Flagge zu zeigen. Am 10. Juni, dem Samstag vor Manöverbeginn, planen Friedensgruppen aus diesem Grund unter anderem Demonstrationen vor den Stützpunkten Spangdahlem und Wunstorf.

Freie Sachsen vermuten die Verschwörung

Auch die AfD hat sich bereits positioniert: „Wir sagen Nein zu solchen Kriegsspielen“, sagte der Vorsitzende Tino Chrupalla, der zuletzt durch seine Anwesenheit bei einem Empfang in der russischen Botschaft für Schlagzeilen sorgte, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Hunderte Kampfflugzeuge werden unseren Himmel zerschneiden. Zehntausende Soldaten aus 25 Staaten werden den Ernstfall proben, der eintritt, wenn die Nato-Mitglieder Beistand nach Artikel 5 leisten müssen.“ Das könne „schon damit erreicht werden, wenn F‑16-Kampfjets in Richtung Ukraine fliegen“, meint Chrupalla. Die letzte Anmerkung kommt nicht von ungefähr: Über eine vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gewünschte „Kampfjetkoalition“ wird im Westen derzeit zunehmend diskutiert.

Im Osten der Republik lassen es die rechtsextremen „Freien Sachsen“ sogar so aussehen, als würden die Nato-Geschwader absichtlich besonders über den Regionen der Ex‑DDR üben. Auf dem Telegram-Kanal der Splitterpartei wird schon die Verschwörung gewittert: „Offenbar will die Regierung mit ihren westlichen Verbündeten eine Machtdemonstration der Nato gegen uns Sachsen, die dem Kriegsbündnis mehrheitlich ablehnend gegenüberstehen, durchführen“, heißt es dort. Ebenfalls auf Telegram schreibt der Österreicher Stefan Magnet, Chefredakteur des Fernsehsenders Auf 1, der verschwörungserzählerische und rechtsextreme Inhalte verbreitet, das Manöver sei „ein Akt völliger Unterwerfung unter die US‑Kriegsindustrie“.

Bei der Bundeswehr ist unterdessen zu hören, dass man zwar kleinere Störungen, aber keine grundsätzlichen Probleme erwarte. Dass Extremisten versuchen, Sand ins Getriebe des Westens zu streuen, sei jedenfalls nichts Neues.

Herausforderungen für den zivilen Luftverkehr

Eine objektiv größere Herausforderung stellt Air Defender für den zivilen Luftverkehr dar. Schon heute sei der europäische Luftraum durch den Ukraine-Krieg verengt, sagt Arndt Schoenemann, Chef der Deutschen Flugsicherung. Östlich der polnischen Hauptstadt Warschau fliegt quasi nichts mehr. Bestimmte Ziele können nur mehr in großen Bögen angeflogen werden. Während der XXL-Übung Mitte Juni verengt sich der Radius zeitlich befristet weiter. In den jeweils vier Stunden, in denen die drei Lufträume gesperrt werden, müssen die zivilen Maschinen um diese Lufträume herumjetten. Das hat Folgen. Oder besser: Es kann Folgen haben.

Keiner muss sich Sorgen machen, dass in dieser Zeit Flüge nicht gehen. Aber natürlich wird es zu Verspätungen kommen. Das kann im Einzelfall auch mal eine längere Verspätung sein. Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft

Entsprechend vorsichtig formuliert denn auch Matthias von Randow, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. „Wir wollen, dass diese militärische Übung zu einem Erfolg wird“, sagte er beim Pressegespräch im Bundesverkehrsministerium. „Aber uns ist bewusst, dass das erhebliche Anstrengungen von allen Playern erfordert.“ Von Randow fügte hinzu: „Keiner muss sich Sorgen machen, dass in dieser Zeit Flüge nicht gehen. Aber natürlich wird es zu Verspätungen kommen. Das kann im Einzelfall auch mal eine längere Verspätung sein.“

Verspätungen bauen sich nach dem Dominoeffekt auf

Verspätungen bauten sich innerhalb eines Tages auf – so ähnlich wie bei der Deutschen Bahn. Hat erst mal ein ICE Verzug, entsteht rasch ein Dominoeffekt. Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, zeigt sich angesichts der Übung mithin zurückhaltend. Er sagt, man wolle die „Auswirkungen auf die Passagiere so gering wie möglich halten“.

In Fachkreisen ist davon die Rede, dass es über Deutschland 8000 Passagierflüge pro Tag gebe. Nach dem letzten Stand wird während der Manöverzeit im Schnitt mit 2,5 bis drei Minuten Verspätung pro Flug gerechnet. Manche Passagiere werden also gar nicht warten müssen, andere sehr lange. Sollten wider Erwarten doch Flüge komplett ausfallen, können betroffene Fluggäste mit Ersatzbeförderung rechnen. Gesonderte Entschädigungen sind nicht vorgesehen.

Mehr Fluglotsen und Überstunden

Klar ist: Die Verantwortlichen bauen vor. Simulationen des Manövers und seiner Konsequenzen wurden durchgespielt. Ferner sollen mehr Fluglotsen zum Einsatz kommen als üblich. Mit anderen Worten: Überstunden werden fällig. Und schließlich will der zivile Luftverkehr die sogenannten Randstunden länger nutzen. Normalerweise sind Flüge von 0 Uhr bis 5 Uhr verboten und mancherorts bereits ab 22 Uhr stark eingeschränkt. Während Air Defender gelten bisweilen Ausnahmen, im Extremfall soll bis 24 oder gar bis 2 Uhr geflogen werden können.

Mit größeren Turbulenzen rechnet offiziell niemand. Das Militär hat zugesichert, die Lufträume nicht länger als angekündigt für sich zu beanspruchen. Andererseits: Übungen, bei denen von vornherein alles garantiert glatt läuft, sind vielleicht doch eher die Ausnahme als die Regel. Unfälle und technische Mängel sind ebenso denkbar wie Sabotage, etwa im Zuge eines Cyberangriffs.

Bloß kein zweiter Warntag

Beispiele für Pannen gibt es. So fand im September 2020 ein bundesweiter Warntag statt. Der Versuch, die Bevölkerung probehalber über eine etwaige Katastrophe in Kenntnis zu setzen, ging gründlich schief. Anschließend wurde der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn, Christoph Unger, vom damaligen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) vor die Tür gesetzt. Zuvor war Kritik an der Behörde laut geworden.

Insofern bleibt auch in diesem Fall eine gewisse Grauzone zwischen dem Plan und seiner möglichen Verwirklichung. Einer der politisch Verantwortlichen auf Länderebene sagt mit Blick auf Air Defender: „Wir sind da seit Wochen dran. Denn wir hatten so was noch nie.“ Und er fährt fort: „Man kann nicht die größte Luftwaffenübung seit Bestehen der Nato machen, ohne dass es jemand merkt.“ Daher könne der Wunsch nur lauten: „Toi, toi, toi!“

Immerhin: Sowohl die Piloten als auch die Bevölkerung können zwischendurch mal aufatmen. Zwar kennen Kriege keine vorher angekündigten Atempausen. Air Defender hingegen schon. Am 17. und 18. Juni, einem Wochenende, macht das Militär frei. Besorgte Blicke gen Himmel sind dann nicht erforderlich.