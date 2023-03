Belarus: Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki muss zehn Jahre in Haft

ARCHIV - 21.06.2014, Belarus, Minsk: Der belarussische Menschenrechtsaktivist Ales Bjaljazki wird an einem Bahnhof von seinen Anhängern begrüßt. Ein Gericht in Belarus hat den Friedensnobelpreisträger und Bürgerrechtler zu zehn Jahren Haft verurteilt. Bjaljazki sei des organisierten Schmuggels und der Finanzierung öffentlicher Unruhen schuldig gesprochen worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Belta am Freitag mit. Die Anklage hatte sogar zwölf Jahre Haft gefordert. Neben dem 60-Jährigen wurden drei weitere belarussische Bürgerrechtler zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt, einer davon in Abwesenheit. Foto: Dmitry Brushko/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

© Quelle: Dmitry Brushko/AP/dpa