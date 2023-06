Schwerstarbeit in Moskau: Alexander Graf Lambsdorff wird Botschafter in Russland

Berlin. Es gibt angenehmere Zeiten, um einen Job in Moskau anzufangen. Für Alexander Graf Lambsdorff ist es demnächst soweit. Der Vizevorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion zieht als neuer deutscher Botschafter in die russische Hauptstadt. Nach monatelanger Wartezeit hat die russische Regierung der Personalie zugestimmt. Dienstbeginn für den 56-Jährigen ist nach Angaben des Auswärtigen Amtes „in diesem Sommer“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Es wird eine schwierige Aufgabe für den umgänglichen Bonner: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im März 2022 sind die Kontakte zwischen Deutschland und Russland auf ein Mindestmaß zurückgefahren. Die EU hat Russland wegen des Kriegs mit massiven Sanktionen belegt, Deutschland bezieht kein Öl und Gas mehr aus Russland. In Russland wurde die Arbeit von Journalistinnen, Journalisten und Nichtregierungsorganisationen massiv eingeschränkt, wie auch die Meinungs- und Versammlungsfreiheit generell. Faire Gerichtsverfahren – Fehlanzeige. Das Auswärtige Amt schreibt auf seiner Internetseite: „Von Reisen in die Russische Föderation wird abgeraten.“ Es warnt vor willkürlichen Festnahmen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) telefoniert alle paar Monate mit Russlands Staatspräsident Wladimir Putin – immer geht es darum, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine abziehen soll. Weitergekommen ist er bisher nicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Moskau ist für einen Botschafter aktuell besonders schwierig

Für einen Botschafter ist das eine Herausforderung. Auch die üblichen diplomatischen Kanäle funktionieren in dieser Lage nicht unbedingt. Auch die innere Verfasstheit der russischen Führung ist unklar.

Lambsdorff, Sohn eines Diplomaten und Neffe des früheren Wirtschaftsministers Otto Graf Lambsdorff (FDP), kehrt mit dem Posten in Moskau zurück in seinen eigentlichen Beruf: Nach einem Geschichtsstudium in Bonn und Washington durchlief er die Diplomatenausbildung des Auswärtigen Amtes, war zwischendurch Bundestagsbüroleiter des FDP-Politikers Klaus Kinkel, nachdem dieser als Außenminister ausgeschieden war. Ein Jahr lang arbeitete Lambsdorff im Russland-Referat des Außenamtes, bevor er 2004 als Abgeordneter ins Europäische Parlament wechselte, wo er 14 Jahre blieb, bevor er 2017 für den Bundestag kandidierte.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Eigentlich wäre Lambsdorff lieber Außenminister geworden, in klassischer FDP-Tradition – aber Parteichef Christian Lindner entschied sich bei der Regierungsbildung für andere Ministerien. Auch die zweite Wunschoption klappte nicht: Den Job als neuer US-Botschafter in Washington bekam Andreas Michaelis, der einst Sprecher von Außenminister Joschka Fischer (Grüne) war, dann als Botschafter unter anderem in Großbritannien und in den ersten anderthalb Jahren ihrer Amtszeit Annalena Baerbock (Grüne) als Staatssekretär zur Seite stand. Unter anderem verhandelte er die Nationale Sicherheitsstrategie.

Lambsdorff übernimmt nun in Moskau vom derzeitigen Botschafter Géza Andreas von Geyr, der künftig Deutschland bei der Nato vertritt, ein dezimiertes Team. Infolge des Ukraine-Kriegs haben beide Länder gegenseitig Dutzende Diplomatinnen und Diplomaten ausgewiesen. Mittlerweile hat das Auswärtige Amt drei der vier Generalkonsulate geschlossen, weil Russland eine Obergrenze fürs Personal eingeführt hat.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und die FDP-Fraktion muss sich einen neuen Chefaußenpolitiker suchen.