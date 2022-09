Amnesty: „Zutiefst verstörende Informationen“ über Haftbedingungen von Nawalny

Wie Werften in Kiel und Flensburg wieder in sicheres Fahrwasser kommen sollen

Der Schiffbau in Deutschland steckt wieder tief in der Krise. In allen Bundesländern sinken die Mitarbeiterzahlen bei den Werften. Schleswig-Holstein kam dabei noch mit einem blauen Auge davon. Und das soll nach dem Willen des Wirtschaftsministers so bleiben.