Russische Aktivisten protestieren zu Nawalnys Geburtstag und werden verhaftet

Bei Protesten am Geburtstag des inhaftierten russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny sind mehrere seiner Unterstützer festgenommen worden. In Moskau und anderen Städten stellten sich Anhängerinnen und Anhänger Nawalnys am Sonntag alleine auf Plätze oder sprühten Parolen an die Wände, um gegen seine Haft zu demonstrieren. Die Polizei, die unter anderem im Zentrum Moskaus verstärkt patrouillierte, führte Demonstranten schnell ab.

Einer warf noch Flugblätter um sich, bevor Polizisten ihn wegbrachten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AP beobachteten. Eine Frau trug einen schwarzen Geburtstagsballon und einen Kapuzenpulli mit der Aufschrift: „Du bist nicht allein“. Auf ihre Frage, warum sie festgenommen werde, erhielt sie von den Polizisten keine Antwort.

Nawalny drohen 30 Jahre Gefängnis

Der seit Sonntag 47-jährige Nawalny verbüßt eine neunjährige Haftstrafe wegen Betrugs und Missachtung des Gerichts. Die Vorwürfe gegen ihn werden weithin als politisch motiviert angesehen. Für diesen Dienstag ist eine Anhörung in einem weiteren Verfahren wegen des Vorwurfs des Extremismus angesetzt, für den er 30 Jahre in Haft bleiben könnte. Nawalny selbst rechnet zudem mit einer separaten Anklage durch ein Militärgericht wegen Terrorvorwürfen.

Oppositioneller träumt von freiem Russland

In einer Botschaft, die sein Team auf Twitter veröffentlichte, schrieb Nawalny, er würde seinen Geburtstag lieber mit einem Frühstück bei seiner Familie, Küssen von seinen Kindern und Geschenken feiern, aber: „Das Leben ist so, dass gesellschaftlicher Fortschritt und eine bessere Zukunft nur erreicht werden können, wenn ein gewisse Anzahl an Menschen bereit ist, für das Recht, Ansichten zu haben, zu bezahlen.“

Und weiter: „Je mehr solche Menschen es gibt, desto geringer ist der Preis, den jeder bezahlen muss.“ Er sei sich sicher, dass der Tag kommen werde, an dem es nicht mehr gefährlich sein werde, in Russland die Wahrheit zu sagen und für Gerechtigkeit aufzustehen, schrieb Nawalny.

