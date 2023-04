Alice Schwarzer wirft dem Westen einen „Betrug gegenüber Russland“ vor

Das Minsker Abkommen von 2015 sollte den Krieg im Donbass beenden, scheiterte jedoch kläglich. Die Publizistin Alice Schwarzer glaubt, die an den Verhandlungen beteiligten westlichen Staaten hätten ohnehin eigene Ziele verfolgt. Für einen Friedensplan in Russlands Krieg gegen die Ukraine hat sie genaue Vorstellungen.

Die umstrittene Publizistin Alice Schwarzer hat den westlichen Verbündeten der Ukraine einen „Betrug gegenüber Russland“ vorgeworfen. Mit Blick auf das Minsker Abkommen von 2015 zur Beilegung der Kampfhandlungen in der Ostukraine, auch Minsk II genannt, habe der Westen keinen Waffenstillstand verfolgt, sondern lediglich der Ukraine Zeit verschaffen wollen, um sich für einen Krieg gegen Russland aufzurüsten.

„Bis vor Kurzem fand ich, dass eines der größten Verdienste von Frau Merkel war, das Minsker Abkommen zusammen mit den Franzosen hinbekommen zu haben“, sagte Schwarzer in einem Streitgespräch mit einem Redakteur der „Welt“. Sie habe geglaubt, mit dieser Vereinbarung habe ein Waffenstillstand erreicht werden sollen.

Mit dem Minsker Abkommen, das von Altkanzlerin Angela Merkel, dem damaligen französischen Präsidenten François Hollande sowie den Präsidenten der Ukraine und Russlands, Petro Poroschenko und Wladimir Putin, ausgehandelt wurde, sollten die Vereinbarungen des 2014 unterzeichneten Protokolls von Minsk umgesetzt werden. Dazu gehörten unter anderem ein Waffenstillstand sowie der Abzug schwerer Waffen.

Drei Tage nach der Verkündung der Waffenruhe nahmen prorussische Milizen die Kampfhandlungen wieder auf. Kurz vor der Invasion in die Ukraine erklärte Kremlchef Putin das Abkommen am 21. Februar 2021 endgültig für gescheitert.

Schwarzer zum Minsker Abkommen: „Das nenne ich auch einen Betrug, einen Betrug gegenüber Russland“

„Plötzlich aber behauptet Angela Merkel, Minsk sei von Anfang an nur geschlossen worden, um der Ukraine Zeit zu verschaffen, hochzurüsten“, sagte die 80-Jährige mit Blick auf ein Interview, das Angela Merkel im Dezember der „Zeit“ gegeben hatte. Darin sagte die Altkanzlerin: „Das Minsker Abkommen 2014 war der Versuch, der Ukraine Zeit zu geben. Sie hat diese Zeit auch genutzt, um stärker zu werden, wie man heute sieht.“ Auch der russische Präsident Wladimir Putin hatte sich „enttäuscht“ über die Äußerungen Merkels gezeigt. „Es ging dem Westen anscheinend nur darum, der Ukraine Luft für die Aufrüstung und Ausbildung ihrer Armee zu verschaffen“, unterstellte Schwarzer gegenüber der „Welt“. „Das nenne ich auch einen Betrug, einen Betrug gegenüber Russland.“

Mit Blick auf ihre zahlreichen Initiativen für Friedens­verhandlungen in der Ukraine sagte Schwarzer, dass sie nicht die Absicht habe, sich in einer Partei zu engagieren. „Es ist alles gesagt“, erklärte die Autorin angesichts ihres offenen Briefes an Bundeskanzler Olaf Scholz vom April 2022, dem gemeinsam mit Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht initiierten sogenannten Friedens­manifest, das mehr als eine halbe Million Unterstützer und Unterstützerinnen fand, und der viel kritisierten „Friedens­kundgebung“ im Februar in Berlin.

Dass bei Letzterer sowohl linke als auch rechte Gruppen teilgenommen haben, fand Schwarzer „sogar gut“, denn die Kritik am Krieg könne „nicht breit genug sein“, sagte die Publizistin. Unterschiedliche Auffassungen seien in einer pluralistischen Demokratie selbstverständlich. Ohnehin: „Wo fängt ‚rechts‘ an? Und was bedeutet heute noch ‚links‘?“, fragte Schwarzer. Ihr sei wichtig gewesen, dass weder rechts- noch linksradikale Gruppen die Kundgebung für sich instrumentalisieren konnten. „Das ist nicht geschehen, nicht zuletzt, weil wir es offensiv verhindert haben. Es waren Menschen aller politischen Richtungen da.“ Und dafür bekomme sie noch heute in der Öffentlichkeit Zuspruch.

Schwarzer und Sahra Wagenknecht hatten am 25. Februar 2023 zu einer „Friedens­demonstration“ am Brandenburger Tor aufgerufen. Polizeiangaben zufolge haben knapp 13.000 Menschen daran teilgenommen. Darunter befanden sich unter anderem Jürgen Elsässer, Chef­redakteur des vom Verfassungs­schutz beobachteten „Compact“-Magazins, bekannte „Reichsbürger“ sowie Anhänger der QAnon-Verschwörungs­­erzählung. Die Kernforderungen der Kundgebungen bestanden unter anderem in einem Stopp von Waffenlieferungen und der Aufnahme von Verhandlungen in der Ukraine. Das umstrittene „Manifest für Frieden“ von Schwarzer und Wagenknecht haben bislang rund 780.000 Menschen unterschrieben. Zu den Unterzeichnern gehört auch AfD-Chef Tino Chrupalla.

Sarah Wagenknecht: Entscheidung über Parteigründung bis Jahresende Einer weiteren Kandidatur für die Linke hatte die Bundestags­abgeordnete Wagenknecht eine Absage erteilt. © Quelle: dpa

In dem Interview bekräftigte Schwarzer ihre Forderung nach neuen Verhandlungen für einen Frieden in der Ukraine. Ein Sieg über Russland oder die Schwächung des Landes dürfe kein Ziel sein. „Russland ist die Macht mit dem größten Arsenal an Atomwaffen auf der Welt. Nicht einmal mithilfe des Westens könnte die Ukraine Russland besiegen“, erklärte Schwarzer. Und ohnehin sollte sich der Westen „von dieser Art Vernichtungs­siegen verabschieden“. In dem Streitgespräch warf der „Welt“-Redakteur Schwarzer unter anderem ein generelles Missverständnis für die ukrainischen Belange vor und fragte wiederholt nach konkreten Vorstellungen, wie die Ukraine von Verhandlungen zu überzeugen sei und wie ein Frieden aussehen könnte. Zudem unterstellte der Redakteur der 80-Jährigen zu viel Vertrauen in Zusagen von Kremlchef Putin.

Wie sich Alice Schwarzer einen Frieden in der Ukraine vorstellt

Ein Friedensplan für die Ukraine sollte laut Schwarzer vier Punkte enthalten:

Den Rückzug der russischen Truppen auf die Grenzen vor Beginn der Invasion am 24. Februar 2022.

Die Umsetzung des in Minsk II festgelegten Sonderstatus des Donbass.

Die Aufrechterhaltung der völkerrechtswidrig annektierten Halbinsel Krim als Sonderverwaltungs­gebiet Russlands. „Dann sollte eine von den UN durchgeführte und kontrollierte Volksabstimmung über die Frage erfolgen, zu welchem Land die Bewohner der Halbinsel gehören wollen.“

Außerdem: „Die Ukraine sollte ihre Neutralität erklären, sie dürfte also nicht Mitglied der Nato werden. Und dafür müsste sie Sicherheits­garantien des Westens erhalten.“ Dazu könnte auch Deutschland als Garantiemacht Bundeswehr­soldaten in die Ukraine schicken.

Besonders mit Blick auf die von Kiew avisierte Rückeroberung der Halbinsel Krim sieht Schwarzer ein hohes Eskalations­potenzial für den Krieg. „Sollte die Ukraine jetzt auch noch die Krim angreifen – Putins tiefrote Linie –, möchte ich nicht wissen, wie die russische Antwort lauten wird. Dann werden unvermeidlich auch Deutschland und der ganze Westen definitiv mittendrin sein im Weltkrieg“, sagte die Herausgeberin der Frauenzeitschrift „Emma“. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Rückeroberung der Krim zuletzt als „alternativlos“ bezeichnet. Die ukrainischen Pläne sind jedoch nicht unumstritten.

Die Publizistin pochte darauf, dass Russland am Ausbruch des Krieges nicht allein schuldig sei, und warnte davor, Kremlchef Putin zu dämonisieren. Man sollte sich fragen, wie 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges ein Krieg dieses Ausmaßes in Europa ausbrechen könne. „Klar, es handelt sich um einen russischen Angriffskrieg, aber die totale Dämonisierung Putins bringt uns doch keinen Zentimeter weiter.“ Schwarzer geht davon aus, „dass Putins Hauptmotiv für den Überfall die Sicherheit Russlands ist und die Befürchtung, dass sein Land gefährdet sei, wenn die Nato noch weiter gen Osten rückt“. Zudem habe Putin durchaus „Friedens­bereitschaft“ gezeigt, etwa mit seiner Rede 2001 im deutschen Bundestag oder in einem Gastbeitrag in der Zeit im Jahr 2021. Doch seine Bereitschaft zum Gespräch sei nicht ernst genommen worden.

Schwarzer über Selenskyj: „Eine solche aufhetzende Sprache geht grundsätzlich nicht!“

Selenskyj hingegen kritisierte die 80-Jährige für seine Rhetorik. „Wenn der ukrainische Präsident Selenskyj nach einem Jahr Krieg sagt, sein Kriegsziel sei der ‚Sieg über den Terrorstaat‘, dann kann ich nur erwidern: Gerade wir Deutschen sollten da nicht mitmachen.“ Schon im Zweiten Weltkrieg sei Nazideutschland für 27 Millionen tote Sowjetbürger verantwortlich gewesen. Die „aufhetzende Sprache“ Selenskyjs „geht grundsätzlich nicht“, sagte Schwarzer außerdem.

