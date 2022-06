Alice Weidel über AfD-Vorstandskollegen Tino Chrupalla: „Zwischen uns passt kein Blatt Papier“

Fokus beim ersten Treffen des neuen Vorstands war die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen. Die Ergebnisse der vergangenen Wahlen waren Grund für den Richtungsstreit und die Neuwahl des Vorstands gewesen. Beim Auftakttreffen übte Alice Weidel vor allem Kritik an der Russlandpolitik der Regierung.

Berlin. Der neu gewählte AfD-Bundesvorstand ist am Freitag in Berlin zu seiner ersten Sitzung zusammengetreten. Co-Parteichefin Alice Weidel sagte vor Beginn, Priorität Nummer eins habe die anstehende Landtagswahl in Niedersachsen. „Unser aller Ziel und Interesse ist natürlich, dass wir dort den Wiedereinzug schaffen. Ich denke das ist unser Hauptziel“, sagte Co-Chef Tino Chrupalla.

Die AfD hatte bei den jüngsten Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und im Saarland Stimmen eingebüßt und in Kiel sogar den Wiedereinzug ins Parlament verpasst. Innerparteilich hatte sich daraufhin der Streit über Kurs und Führungspersonal verschärft. In Niedersachsen wird am 9. Oktober ein neuer Landtag gewählt.

AfD kritisiert Sanktionspolitik gegenüber Russland

Chrupalla und Weidel bilden seit dem Parteitag der AfD am vergangenen Wochenende in Riesa das neue AfD-Führungsduo. Weidel sagte am Freitag, man arbeite seit Jahren sehr vertrauensvoll zusammen. „Also zwischen uns passt kein Blatt Papier.“

Die AfD-Chefs kritisierten die Sanktionspolitik gegenüber Russland und die jahrelange lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und machten diese für die aktuellen Preissteigerungen mitverantwortlich. „Es tritt jetzt genau das ein, was wir seit Jahren sagen“, betonte Weidel. „Wir werden alle extrem hart landen“, fügte sie hinzu und sagte eine „unglaubliche Inflation“ voraus.

RND/dpa