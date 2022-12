Umfrage: Ein Drittel aller 18- bis 29-Jährigen trinkt an Weihnachten zu viel Alkohol

Laut einer Insa-Umfrage konsumieren 35 Prozent der 18- bis 29‑Jährigen an den Feiertagen zu viel Alkohol. Die privaten Krankenversicherer zeigen sich alarmiert und betonen die Bedeutung von Aufklärungs­kampagnen.

Anstoßen an den Feiertagen: Laut einer aktuellen Umfrage bleibt es bei 35 Prozent der unter 30‑Jährigen jedoch nicht bei einem Gläschen Wein.

Konsum an den Feiertagen

Etwa ein Drittel aller 18- bis 29‑Jährigen trinkt an Weihnachten und Silvester nach eigenen Angaben zu viel Alkohol. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungs­forschungs­institutes Insa im Auftrag des Verbands der Privaten Kranken­versicherungen (PKV) hervor, die dem Redaktions­Netzwerk Deutschland (RND) vorliegt.

Demnach stimmten 35 Prozent der Befragten in dieser Altersgruppe dem Satz zu, an den Feiertagen Weih­nachten und Silvester mehr Alkohol als sonst und gern auch mal einen über den Durst zu trinken. 48 Prozent stimmten nicht zu. 13 Prozent gaben an, sie wüssten es nicht, und 4 Prozent wollten keine Angabe machen.

PKV-Verbandsdirektor Florian Reuther sagte dem RND: „Der hohe Anteil jüngerer Leute muss uns alarmieren. Für sie ist jeder Rausch gesundheitlich noch viel folgenschwerer als für Ältere“, warnte er und betonte weiter die Bedeutung von Aufklärungs­kampagnen. So finanziere der Verband die Aufklärungskampagne „Alkohol? Kenn dein Limit“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie erreiche Jugendliche in den Schulen, fügte Reuther hinzu.

Ältere trinken weniger

Blickt man auf die Angaben aller Befragten, sinkt die Prozentzahl derer, die an Weihnachten zu viel Alkohol trinken. 17 Prozent gaben an, an den bevorstehenden Feiertagen mehr Alkohol als sonst, auch gern mal einen über den Durst zu trinken. 74 Prozent stimmten nicht zu, 7 Prozent wussten es nach eigener Aussage nicht, und 2 Prozent wollten keine Angaben machen.

Unter den männlichen Befragten haben 16 Prozent angegeben, dass ihnen Alkohol schon mal das Weih­nachts­fest verdorben hat. Bei den Frauen trifft das nur bei 9 Prozent zu. Bei 74 Prozent der Männer hat Alkohol hingegen das Fest nicht verdorben, bei Frauen sind es 82 Prozent.

Die Umfrage wurde als Onlinebefragung unter insgesamt 2007 Teilnehmenden über 18 Jahre im Zeitraum vom 9. bis zum 12. Dezember durchgeführt.