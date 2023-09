Suchtbeauftragter will engere Grenzen für Alkoholwerbung

UN-Generaldebatte in den USA

Selenskyj erscheint in New York - Ukraine verklagt drei EU-Staaten

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist in den USA angekommen. Mit Spannung wird seine Teilnahme bei der UN-Generaldebatte in New York erwartet. Kiew verklagt derweil drei EU-Staaten wegen des Importverbots für Getreide vor der WTO. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.