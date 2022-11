﻿Gemeinde lost neuen Bürgermeister aus – mithilfe von Überraschungseiern

Altenpleen. 14.35 Uhr am Montag im Standesamt Altenpleen, einer kleinen Gemeinde zwölf Kilometer nordwestlich von Stralsund in Mecklenburg-Vorpommern. Dort, wo sich sonst Liebespaare das Jawort geben, sitzen zwei Männer mit ernster Miene. Es sind Kontrahenten im Kampf um das Bürgermeisteramt: Martin Diedrich und Jens Räbiger. Doch nur einer von ihnen wird strahlend den Saal verlassen. Denn in diesem Augenblick wird das Los darüber entscheiden, wer neuer Bürgermeister von Altenpleen wird, weil beide bei der Stichwahl am Sonntag gleich viele Wählerinnen und Wähler hinter sich hatten.

Wahlleiter Karsten Röber rührt mit der Hand in einer Miniwahlurne und nimmt dann eine kleine ovale Box heraus. Er öffnet sie, zieht einen Zettel heraus und sagt beim Auseinanderfalten langsam: „Gewählt wurde – Martin Diedrich.“ Der 41-Jährige ist in diesem Moment zum neuen Gemeindeoberhaupt gekürt worden. Ein kurzer Jubel in der letzten Reihe – Ehefrau Katrin freut sich. Zur Sicherheit wird auch die zweite Kugel geöffnet. Hier erscheint der Name Jens Räbiger, der das Glück nicht auf seiner Seite hatte.

Ein Bürgermeister aus dem Überraschungsei

Gemeindewahlleiter Röber, der von Ines Materna-Braun und Beate Reetz im Wahlausschuss unterstützt wird, ist nicht der Einzige, der hier per Gesetz Glücksfee spielen muss. Denn in einem extra Raum – und somit ohne Blickkontakt zum Wahlausschuss – kommt auch Thomas Reichenbach eine wichtige Aufgabe zu.

Amtsvorsteher Thomas Reichenbach füllt die Zettel für die anschließende Auslosung aus und steckt sie in leere Ü-Eier-Boxen. © Quelle: Ines Sommer

Der Altenpleener Amtsvorsteher sitzt nämlich kurz zuvor am Tisch und schreibt die Namen der beiden, die fürs Bürgermeisteramt kandidieren, jeweils auf einen Zettel und verstaut ihn – zur Überraschung der Medienvertreter – in je einem Überraschungsei, bevor diese dann in die Wahlurne wandern und an den Wahlleiter übergeben werden. „Ich komm mir vor wie die Lottofee“, lacht Thomas Reichenbach. Noch bevor die Ü-Eier geöffnet werden, verlässt er den Raum.

Verwaltungschefin: Alles so neutral wie möglich

„Als gestern Abend feststand, dass es nach zwei Wahlgängen immer noch keinen Bürgermeister gibt, haben wir sofort nachgelesen, nach welchem Prozedere verfahren werden muss. Da ließ das Gesetz keinen Zweifel. Es wird gelost“, erklärt Gemeindewahlleiter Karsten Röber, der im Altenpleener Ordnungsamt arbeitet und das ganze Prozedere souverän managt.

Und Verwaltungschefin Ines Matern-Braun schiebt hinterher: „Wir haben überlegt, wie genau das Losen ablaufen soll. Da fanden wir die Idee aus Bayern, Überraschungseier zu nehmen, echt gut. Denn sind sie erst mal leer genascht – und dafür haben die Kollegen heute Morgen natürlich gern gesorgt –, bieten sie ein kleines, neutrales Gefäß für den Namenszettel. Das ist zu und da scheint nichts durch wie vielleicht bei einem Briefumschlag. Und um sicherheitshalber beim Losen einen Blickkontakt zwischen Zettelschreiber und Glücksfee zu verhindern, sollte Thomas Reichenbach nicht dabei sein, wenn mein Kollege den künftigen Bürgermeister zieht.“

Glückwünsche für Martin Diedrich (M.) von Amtsvorsteher Thomas Reichenbach und Verwaltungschefin Ines Materna-Braun. Zur Erinnerung an den denkwürdigen Tag überreichen sie einen Losschein mit der Aufschrift „Hauptgewinn“. Herzlichen Glückwunsch! © Quelle: Ines Sommer

Alles aufgegangen, denn nach sieben Minuten war die „Auslosung“ vorbei. Martin Diedrich bekommt die ersten Glückwünsche – und ist doch immer noch ziemlich mitgenommen. „Ich bin erleichtert, dass jetzt endlich alles entschieden ist. Es waren anstrengende Wochen in diesem Wahlkampf. Aber ich muss jetzt erst mal sacken lassen, dass ich mich als kommunalpolitischer Newcomer gegen den starken Kandidaten Jens Räbiger durchgesetzt habe“, sagt der 41-Jährige, der nach der ganzen Anspannung erst von Interview zu Interview wieder lockerer wird. Auf die Frage, ob jetzt endlich gefeiert wird, sagt der Beamte der Marinetechnikschule: „Ja, klar werden wir anstoßen.“ Ein paar Freunde kommen vorbei.

Und dann wolle er reinkommen in den Job als ehrenamtlicher Bürgermeister, immerhin nun verantwortlich für knapp 1000 Einwohnerinnen und Einwohner in Neuenpleen, Günz, Nisdorf und Altenpleen. Richtig in die Vollen geht es dann nach der offiziellen Ernennung Ende des Monats. Außerdem kann in den nächsten sieben Tagen noch Widerspruch gegen den Losentscheid eingelegt werden.

Erstes Geschenk für den neuen Altenpleener Bürgermeister Martin Diedrich – eine nette Idee von Amtsvorsteher Thomas Reichenbach. © Quelle: Ines Sommer

Übrigens: Einer, der zu den ersten Gratulanten gehörte, war Diedrichs Vorgänger Rainer Behrndt. Er hatte aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen das Amt im Sommer niedergelegt, sodass eine Bürgermeisterneuwahl nötig wurde.

Verlierer will weiter Kommunalpolitik machen

Jens Räbiger sieht man die Enttäuschung an, doch auch der Unterlegene gratuliert dem neuen Bürgermeister. „Es fühlt sich an wie nach einem Mau-Mau-Spiel, das man verloren hat. Es ist schon ein mulmiges Gefühl, denn man hat sich ja auch vorbereitet“, so der 51-Jährige. Wie geht es für ihn nun politisch weiter? „Jetzt hinzuschmeißen wäre unfair all denen gegenüber, die mich gewählt haben. Hätte ich jetzt nur 20 Stimmen gehabt, wäre es was anderes, aber so standen ja viele heute hinter mir“, erklärt der 51-Jährige, dass er wie in den vergangenen acht Jahren weiter in der Gemeindevertretung mitarbeiten will.

Fakt ist: An diesem Montagnachmittag ist in Altenpleen Geschichte geschrieben worden. Erstmals in Mecklenburg-Vorpommern musste ein Bürgermeister per Losentscheid bestimmt werden, weil die Stichwahl zwischen den beiden parteilosen Kandidaten unentschieden ausgegangen war. Denn sowohl Martin Diedrich als auch Jens Räbiger wurden von 204 Einwohnenden gewählt.

Dieser Artikel erschien zuerst bei der „Ostsee-Zeitung“.