„Ältere Menschen werden faktisch ausgeschlossen“

Nach Einbruch in Kiel wird der Tresor in Preetz gefunden

Bei einem Wohnungseinbruch in der Feldstraße in Kiel wurde ein Tresor gestohlen. Er wurde später am Postsee in Preetz gefunden. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die zum Einbruch oder zum Ablegen des Tresors Hinweise geben können.