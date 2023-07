Weniger Abholzung im Amazonas-Regenwald? Vorsicht vor falschen Hoffnungen

Rio de Janeiro. Stimmen die offiziellen Zahlen aus Brasilien, dann sind die Abholzungszahlen im Amazonas-Regenwald in den ersten sechs Monaten unter dem neuen Präsidenten Lula da Silva spürbar zurückgegangen. Laut Satellitenbildern des Nationalen Instituts für Weltraumforschung (INPE) wurden im brasilianischen Teil des Amazonas-Gebiets von Januar bis Juni 2649 Quadratkilometer Wald zerstört. Das ist gut ein Drittel weniger als im Vorjahr, wo noch unter dem rechtspopulistischen Vorgänger Jair Bolsonaro 3988 Quadratkilometer Wald zerstört wurden. Das ist zunächst einmal ein Erfolg der neuen Regierung, den es anzuerkennen gilt. Möglich gemacht hat dies auch die massive finanzielle Unterstützung aus Europa, den USA und Berlin für den Amazonas-Fond.

Doch wie so oft gibt es zwei Seiten der Medaillen.

Was es kaum bis in die europäischen Medien schafft, sind die zeitgleich dramatisch gestiegenen Abholzungszahlen in den anderen Waldgebieten Brasiliens. Das Portal „Instituto Humanitas Unisonos“ berichtete ebenfalls am Wochenende, dass im „Cerrado“ im Südosten Brasiliens, die höchsten Abholzungszahlen seit Beginn der Aufzeichnung registriert wurde.

Zwischen dem 1. Januar und dem 24. Juni wurden Warnmeldungen für 4114 Quadratkilometer registriert. Auch aus der Region des Atlantikwaldes gibt es steigende Zahlen. Während sich also im Amazonas die Abholzung reduziert, geht die Zerstörung in anderen Teilen des Landes deutlich nach oben. Insgesamt verschiebt sich also die Waldvernichtung zunächst einmal in andere Regionen des Landes.

Nur 20 Prozent des Fonds gehen in die anderen Ökosysteme

Ökologie-Professorin Rosangela Azevedo Correa von der Universität Brasilia sagte jüngst der BBC, die Regierung habe beschlossen, nur 20 Prozent des Amazonas-Fonds für die anderen brasilianischen Ökosysteme bereitzustellen. Die fünf anderen Ökosysteme müssen sich diesen Anteil teilen.

Die Konsequenzen werden nun sichtbar, allerdings ist das internationale Interesse daran deutlich geringer als beim emotional aufgeladenen Amazonas. „Wenn internationale Spitzenpolitiker nach Brasilien kommen, besuchen sie nur den Amazonas“, so Azevedo Correa. Die BBC kommentiert deshalb: „Die Zerstörung des Cerrado wird durch die „Priorität“ des Amazonas in den Schatten gestellt.“

Brasilien-Expertin Lis Cunha von Greenpeace unterstreicht im Gespräch mit dieser Zeitung die Bedeutung des Ökosystems: „Der Cerrado ist ein Schwesterbiom des Amazonas, das für das Klima, die Wasserproduktion, die biologische Vielfalt und das Leben der Menschen ebenso wichtig ist.“ Hier geht der Transformationsprozess Waldgebiete gegen Agrar-Industrie sogar in einem schnelleren Tempo weiter.

Die wahren Herausforderungen warten ohnehin noch auf die Regierung. So muss sich Lula da Silva entscheiden, ob er grünes Licht für eine hoch umstrittene Erdölförderung im Amazonas-Mündungsbecken gibt. Und es gibt ein weiteres Mega-Projekt, das die Umweltschützer mit großer Sorge sehen. Der Bau der Amazonas-Eisbahnlinie „Ferrograo“, für die laut Portal „UOL“ sogar 49.000 Quadratkilometer Abholzung drohen.