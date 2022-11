Amerikas Wahlrecht unter Dauerbeschuss

Johannes Timm, Experte für amerikanisches Wahlrecht, glaubt nicht an den von amerikanischen Konservativen beschworenen Wahlbetrug, das Systems im ältesten demokratischen Land sei ziemlich sicher. Mehr Sorgen bereiten ihm, wie zunehmend bestimmte Gruppen in den USA von der Stimmabgabe abgehalten werden sollen.

Zudem bewerben sich Trump-Leute als Wahlhelfer und Wahlbeobachter und versuchen so, systematisch, die Institutionen zu unterwandern. Grundsätzlich beschreibt US-Experte Thimm die Positionen der politischen Lager so: „Demokraten versuchen, die Teilnahme an den Wahlen für alle zu erleichtern, Republikaner versuchen es zu verkomplizieren.“

„Bei dieser Wahl wurden sogenannte ‚Dropboxes‘ heiß diskutiert - in Innenstädten aufgestellte Briefkästen, in denen Wähler ihre Briefwahlunterlagen werfen können. Im Zug einer Kampagne aus dem Trump-Lager gegen angeblichen Wahlbetrug durch Briefwahl positionierten sich rechte, martialisch aussehende ,Beobachter“ neben diese Boxen, was der Einschüchterung der Wähler diente. Jetzt legte ein Gericht in Arizona fest, in welchem räumlichen Abstand sie sich da positionieren dürfen, gibt Thimm einen Einblick in die gegenwärtige Debatte.

Debatte um ‚Dropbox‘

In vielen Bundesstaaten, nicht in allen, muss man für die Wahl registriert sein. Auch hier kam es in den letzten Jahren zu Verschärfungen. „In einigen Bundesstaaten wurden in der Vergangenheit Wähler durch Streichung ihrer Namen aus den Wählerlisten an der Stimmabgabe gehindert, zum Beispiel, wenn sie an den letzten beiden Wahlen nicht teilgenommen haben. In Kansas sind außerdem doppelt vorhandene Namen gestrichen worden, ohne zu überprüfen, ob es sich tatsächlich um zwei verschiedene Menschen mit dem gleichen Namen handelt; Namensdoppelungen kommen aber bei Minderheiten wie Hispanics häufiger vor“, so Johannes Thimm zum RND. Zudem stehen in Innenstädten oft weniger Wahllokale zur Verfügung als auf dem Land - Stadtbevölkerungen wählen eher demokratisch, auf dem Land eher Republikaner.

Weil es in den USA kein einheitliches Meldeverfahren und auch keinen einheitlichen nationalen Personalausweis gibt, gibt es in einzelnen Bundestaaten unterschiedliche Ansätze: „Das Standardausweisdokument ist in den USA der Führerschein. Wenn Leute keinen Führerschein haben, was eher auf Unterprivilegierte zutrifft, stellt sich die Frage, welche alternativen Dokumente akzeptiert werden. Das dreisteste Beispiel, das mir untergekommen ist, war 2014 in Texas. Dort wurden Waffenscheine akzeptiert, Studentenausweise jedoch nicht: Waffenbesitzer wählen eher Republikaner, Studenten eher Demokraten“, erklärt der Wissenschaftler.

Das dritte Problem amerikanischer Wahlen betrifft die Wählerregistrierung, vor allem neue Zugangsbeschränkungen. Johannes Thimm zählt drei wichtige Angriffspunkte, wo regierende Parteien versuchen, Wahlen zu ihren Gunsten zu beeinflussen: „Das Wahlregister, der Identitätsnachweis der Wähler am Wahltag und die Anzahl und Öffnungszeiten von Wahllokalen.“

Doch das neue, mit einem Übergewicht an erzkonservativen Richtern besetzte Gericht, beendete auch diese Zuständigkeit. „Heute haben die Bundestaaten freie Hand, das Oberste Gericht hält sich aus Fragen des Wahlrechts in den Einzelstaaten weitgehend raus“, sagt Johannes Thimm zum RND.

Bundestaaten haben freie Hand

Womit gleich das zweite große Problem angeschnitten wird – Amerikas zunehmend konservative Justiz. „Staaten mit einer Geschichte von Diskriminierung mussten jede Änderung an den Wahlrechten dem Justizministerium vorlegen, doch diese Regelung wurde bereits 2013 gekippt“, so Thimm. Betrafen Wahlrechtsänderungen Minderheiten, dann blieb immerhin noch die Möglichkeit, vor dem Supreme Court, dem Obersten Gericht, zu klagen.

Und nennt ein Beispiel: „In Alabama wurden die Wahlbezirke so festgelegt, dass schwarze Menschen, die 27 Prozent der Bevölkerung stellen, nur in einem von sieben Wahlkreisen für das Repräsentantenhaus Einfluss auf das Wahlergebnis haben. Ein Gericht in Alabama hat aber entschieden, dass mindestens zwei Wahlkreise mit einer schwarzen Mehrheit angemessen wären, damit sie bei den Wahlen entsprechend repräsentiert sind. Jetzt wird erwartet, dass der Oberster Gerichtshof der USA dieses Urteil wieder kassiert“, erklärt Thimm.

Seit jeher wetteifern beide Parteien – die GOP (Grand Old Party) genannten Republikaner, aber auch die Demokraten – in Bundesstaaten, in denen sie traditionell stark sind, Wahlbezirke so zuzuschneiden, dass ihre Herrschaft zementiert wird. Gerrymandering nennt sich diese Praxis. „Hier haben die Republikaner in den letzten Jahren sehr viel stärker profitiert als die Demokraten“, ist Johannes Thimm überzeugt.

„Insgesamt hat sich die Wahlsicherheit in den letzten Jahrzehnten nur verbessert, was die administrativen Bedingungen betrifft sind die Wahlen ziemlich sicher und gut“, sagt Johannes Thimm, USA-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Was aber nicht bedeutet, dass es nicht grundsätzliche Probleme gibt, was die Ausübung des Wahlrechts betrifft.

Amerika kann stolz auf 246 Jahre gelebte repräsentative Demokratie sein. Doch Amerikas Demokratie ist in Verruf geraten. Wer die aktuelle Diskussion in den Vereinigten Staaten verfolgt, der hört und liest viel über „Wahlfälschungen“, gezielte Manipulationen. Vor allem die Anhänger des Ex-Präsidenten Donald Trump innerhalb des republikanischen Lagers versuchen die am Dienstag stattfindenden Zwischenwahlen bereits im Vorfeld zu desavouieren, so wie er auch den letzten Wahlsieg Joe Bidens bis heute anzweifelt.