Aminata Touré: „Friedrich Merz hat nichts dazugelernt“

Seit einem halben Jahr ist Aminata Touré Deutschlands jüngste Ministerin, verantwortet das Sozial-. Familien- und Integrationsressort in Schleswig-Holstein. Sie attackiert den Populismus von CDU-Chef Friedrich Merz in der Zuwanderungspolitik – und lobt zugleich die Zusammenarbeit mit dessen parteiinternem Gegenspieler Daniel Günther in Kiel. Warum sie nichts nach Berlin zieht, erklärt sie im RND-Interview.

Berlin. Vor Kurzem war Deutschlands jüngste Ministerin auf dem Titelbild der „Vogue“ zu sehen – mal wieder war es eine Premiere, noch nie war eine amtierende deutsche Politikerin auf dem Cover der Modezeitschrift. Aminata Touré, 30, ist seit einem halben Jahr im Amt – im RND-Interview zeigt die Grünen-Politikerin, dass sie nicht nur Symbolpolitik beherrscht, sondern auch in Sachfragen eine klare Meinung hat.

Frau Touré, Sie sind jetzt ein halbes Jahr Sozial- und Integrationsministerin in Kiel in einer schwarz-grünen Koalition. Bereits ein Jahr lang ist Ihre Partei an der Ampelregierung in Berlin beteiligt. Welches Bündnis ist Ihnen eigentlich lieber?

Mir ist natürlich die Regierung lieber, an der ich beteiligt bin, weil ich da direkter gestalten kann. Ich habe mich nach der Landtagswahl für Schwarz-Grün starkgemacht, statt wieder auf Jamaika zu setzen mit einem dritten Partner, den rechnerisch niemand braucht. Nach fast einem halben Jahr fühle ich mich bestätigt: Diese Koalition funktioniert. Aber auch die Ampel ist besser als ihr Ruf.

Was macht die Ampel richtig?

Ich habe krassen Respekt davor, wie die Koalition mit den Herausforderungen umgegangen ist. Es wurde eine Menge auf den Weg gebracht, um Deutschland die Energieversorgung zu ermöglichen über den Winter. Bei vielen Maßnahmen der Entlastungspakete werden wir erst Anfang nächsten Jahres sehen, welche Wirkung sie entfalten. Man kann unglücklich sein über bestimmte Äußerungen, dass sie sich öffentlich kabbeln und so weiter. Aber ehrlich gesagt, niemand möchte gerade mit der Bundesregierung tauschen.

CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt lassen keine Gelegenheit aus, die Einwanderungspolitik der Ampel scharf zu attackieren. Wie gehen Sie in Kiel mit einer Union um, die sich vom Populismus in Integrationsfragen nicht gerade fernhält?

Es ist gut, dass die CDU im Bund nicht regiert und deswegen der Einfluss von Friedrich Merz geringer ist, als er es für sich selbst erhofft. Wir haben mit Daniel Günther in Schleswig-Holstein einen Regierungschef, der für seinen liberalen Kurs extrem beliebt und populär ist. Er weiß, dass die Menschen von ihm ehrliche und konstruktive Antworten erwarten und keine populistischen Sprüche. Er ist ein anderer Typ Politiker. Der Erfolg gibt ihm recht. Wir haben im Koalitionsvertrag festgelegt, dass wir das Chancenaufenthaltsrecht gemeinsam unterstützen. Das ist mir wichtig, denn ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie belastend es ist, mit ungeklärtem Aufenthaltsstatus in Deutschland zu sein. Ebenso wichtig ist mir die Kindergrundsicherung, die werden wir als Koalition im Bundesrat positiv mit begleiten.

Aber bei der geplanten Reform des Staatsbürgerschaftsrechts wird sich Schleswig-Holstein im Bundesrat enthalten?

Das ist offen. Es gibt innerhalb der Koalition unterschiedliche Positionen, was doppelte Staatsbürgerschaften angeht. Wenn der Gesetzentwurf vorliegt, werden wir in der Landesregierung darüber sprechen. Bisher diskutieren die meisten über dieses Thema, ohne irgendein Papier gelesen zu haben. Das ist völlig crazy, weil vor allem die Union anscheinend nur aus einem Bauchgefühl heraus agiert. Ich finde das peinlich. Wir haben einen massiven Fachkräftemangel in Deutschland, wir haben ganz allgemein einen Arbeitskräftemangel, und Friedrich Merz redet davon, dass die Staatsbürgerschaft irgendwie entwertet würde. Das hat er vor 20 Jahren vermutlich schon genauso gesagt und nichts dazugelernt.

Russland attackiert weiter die Infrastruktur der Ukraine, Strom- und Heizungsausfälle sind an der Tagesordnung. Erwarten Sie eine neue Fluchtwelle vor dem Krieg im Winter?

Wir wissen es nicht, und vom Bund bekommen wir keine neue Prognose. Die erste Prognose der Bundesregierung aus dem Frühjahr, dass rund eine Million Menschen aus der Ukraine nach Deutschland kommen, hat ungefähr gestimmt, aber eine neue gibt es nicht. Also haben wir eine eigene Prognose gemacht, um den Kommunen Planungssicherheit zu geben, und gehen für Schleswig-Holstein von ungefähr 20.000 Menschen bis März nächsten Jahres aus. Für den November fiel die Zahl allerdings geringer aus.

Also gibt es keine Unterbringungsprobleme?

Ganz im Gegenteil. Die Kommunen stehen vor großen Problemen. Als einziges Bundesland bieten wir jetzt den Kommunen an, Geflüchtete aus der Ukraine erst einmal in den Erstaufnahmeeinrichtungen unterzubringen, damit die Kommunen Zeit haben, Wohnraum zu finden. Wir haben eine steigende Asylzuwanderung mit vielen unbegleiteten Minderjährigen, speziell aus Afghanistan und Syrien. Und wir haben die Ukrainerinnen, die ihre Kinder jetzt verstärkt in den Kitas anmelden, weil sie nach einem Dreivierteljahr Krieg nicht mehr davon ausgehen, schnell zurückgehen zu können, auch wenn sie sich das nach wie vor wünschen. Je länger der Krieg andauert, desto mehr Menschen aus der Ukraine denken darüber nach, permanent im Exil zu bleiben.

Der „Flüchtlingsgipfel“ von Bund und Kommunen im Oktober sollte das Unterbringungsproblem doch eigentlich angehen – ist da nichts passiert?

Er hat keine zufriedenstellende Antwort auf die Frage der Unterbringung gegeben. Viele Kommunen sind gerade maximal überfordert. Wir brauchen ein neues Treffen, und zwar diesmal mit Bund, Kommunen und allen Ländern. Das sage ich nicht, weil ich dringend an einer weiteren politischen Runde teilnehmen will, sondern weil wir Bundesländer die Unterbringung mit steuern und organisieren müssen. Wir sind aufnahmebereit, wir wollen diese Situation packen, aber wir brauchen eine gemeinsame politische Linie über Bund, Länder und Kommunen, das auch hinzubekommen.

Vergangene Woche hat in Illerkirchberg ein Mann, der seit sechs Jahren als Asylbewerber in Deutschland lebt, ein 14-jähriges Mädchen erstochen. Welche politischen Antworten muss man auf ein solches Verbrechen finden? Braucht es eine bessere psychologische Beratung?

Es gibt nichts, was eine solche Tat rechtfertigt. Es ist einfach nur furchtbar für die Familie. Es gibt keine Erklärung dafür. Ja, die psychologische Beratung bei Asylbewerbern ist weit davon entfernt, zufriedenstellend zu sein. Und die aktuelle Bundesregierung arbeitet daran, dass Menschen nicht so lange in einem ungeklärten Aufenthaltsstatus in Deutschland bleiben sollten. Aber es bleibt vor allem eines: ein furchtbarer Mord an einem jungen Mädchen.

Wie blicken Sie als Grüne auf die radikalen Teile der Klimabewegung? Wie hart sollte der Staat gegen Straßenkleber vorgehen, wie viel Verständnis haben Sie?

Natürlich sind Straftaten nicht okay. Aber anstatt die Debatte so stark auf die Protestierenden zu fokussieren, wie das Konservative und FDP tun, wünsche ich mir, dass wir darüber reden, warum unsere Klimapolitik nicht ausreicht. Denn das tut sie nach wie vor nicht.

Die wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz legt eine Kita-Pflicht nahe, weil gerade Grundschülerinnen und Grundschüler mit anderer Muttersprache abgehängt zu werden drohen. Unterstützen Sie diesen Vorschlag?

Es ist wichtig, frühestmöglich mit der frühkindlichen Bildung anzufangen. Aber ich bin gegen eine Kita-Pflicht. Sie zu fordern, ohne dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, ist eine Scheindebatte. Unsere größte Herausforderung ist, die Qualität in den Einrichtungen weiter zu erhöhen und ausreichend Erzieherinnen und Erzieher zu finden, die die Kinder betreuen.