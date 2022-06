Wieder Amokläufe in den USA, aber das Waffenrecht wird gelockert? Wie sozial sind Entlastungspaket und Klimageld? Kommt die Gegenoffensive – von Scholz gegen Merz? Und muss oder darf oder kann die Ukraine den Krieg gewinnen? Über all das und mehr streiten die RND-Hauptstadtkorrespondenten Geyer und Niesmann mit ihrem „Welt“-Kollegen Jörg Wimalasena.

Amokläufe in USA, Lieferungen für Kiew: die Waffendebatten der Woche im Politik-Podcast

Berlin.Gerade beschlossen, aber nach wie vor umstritten: Wie sozial ist eigentlich das Entlastungs­paket der Ampel? Fakt ist jedenfalls: Es ist zeitlich begrenzt – weshalb Sozialminister Hubertus Heil (SPD) ein „soziales Klimageld“ will. Hat er eine Chance, es durchzusetzen? Die RND‑Hauptstadt­korrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann debattieren diese Fragen in ihrem Politik-Podcast in dieser Woche mit Jörg Wimalasena („Welt“).

Podcast „Geyer & Niesmann“: Hier anhören

Andere Diskussionsthemen: Blamiert sich die EU mit ihrem Ölembargo light? Warum bekommen es die USA nicht hin, trotz all der Amokläufe ihr Waffenrecht zu verschärfen? Und wieso sagt die SPD nicht, dass die Ukraine den Krieg gewinnen sollte?

Politik, kein Gelaber: Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland streiten und bewerten mit weiteren Auskennern aus Hauptstadtpresse und Politikbetrieb, was hinter den Schlagzeilen über Wahlkampf, Machtspielchen und Politpeinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags.