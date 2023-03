Faeser fordert vorübergehenden Waffenentzug bei Hinweisen auf Gefährdung

Hannovers Oberbürgermeister Onay geht in Elternzeit

Der Oberbürgermeister von Hannover, Belit Onay (Grüne), will im Juli und August dieses Jahres in Elternzeit gehen. Er will auch andere Väter darin bestärken, von Elternzeitmodellen Gebrauch zu machen. „Führungskräfte übernehmen hier eine besondere Vorbildfunktion“, so Onay.