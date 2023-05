Ampel einigt sich auf vereinfachte Einbürgerung

Kiew bestätigt

„Für die Verteidigung unserer Interessen“: Selenskyj reist zum G7-Gipfel nach Japan

Seit Russlands Invasion in sein Land sind Reisen für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ein enormes Risiko – aber gleichzeitig überlebensnotwendig. Nun will er auf dem G7-Gipfel in Japan persönlich für die weitere Unterstützung der Ukraine werben.