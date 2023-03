Ampel-Koalition einigt sich auf Erhöhung der Lkw-Maut und Heizungstausch

48 Stunden hatten die Spitzen der Ampel-Koalition bei einem Krisentreffen im Kanzleramt hinter verschlossenen Türen beraten und gerungen - am Dienstagabend stellten sie schließlich Ergebnisse vor.

Berlin. Spitzenpolitiker von SPD, Grünen und FDP haben bei ihrem Krisentreffen im Kanzleramt eine Einigung erzielt. „Wir sind hochzufrieden“, sagte SPD-Chef Lars Klingbeil am Dienstagabend in Berlin. Er sprach von einem „Bündel an Maßnahmen“ bezogen auf einen schnelleren Ausbau der Infrastruktur, Anpassungen beim Klimaschutzgesetz und der Umrüstung von Heizungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Klingbeil sagte, vorgesehen sei, Planungs- und Genehmigungsverfahren „massiv zu beschleunigen“. Das Klimaschutzgesetz solle effizienter gestaltet werden, um es besser erreichbar zu machen, dass Deutschland bis 2045 klimaneutral werden kann.

Unter anderem will die Ampel-Koalition die Lkw-Maut erhöhen, um mehr finanziellen Spielraum für Investitionen in die Bahn zu haben. Das Geld daraus solle zu 80 Prozent in den Ausbau der Schiene fließen, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang.

Beschleunigter Ausbau von 144 Autobahprojekten

Die Koalitionspartner vereinbarten zudem einen beschleunigten Ausbau von Autobahnstrecken. FDP-Chef Christian Lindner sagte, 144 Autobahnprojekte sollten künftig im „überragenden öffentlichen Interesse“ liegen. Lang sprach von einer „begrenzten Anzahl von Straßen“, die im Ausbau beschleunigt werden sollten. Das werde verbunden mit einer Solarausbauoffensive – kein neuer Kilometer Autobahn solle ohne Förderung erneuerbarer Energien gebaut werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ampel-Koalition will Heizungstausch angehen

Auch den Einbau klimafreundlicherer Heizungen will die Bundesregierung angehen. Das Gebäudeenergiegesetz solle entsprechend reformiert werden, sagte Grünen-Chefin Lang. Es solle dabei einen sozialen Ausgleich geben. „Man kann sagen: Niemand wird im Stich gelassen.“ Auch Klingbeil betonte, bei der „Wärmewende“ mit dem Umbau von Heizungen solle für soziale Gerechtigkeit gesorgt werden.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Lindner sagte, die Vorschläge sollten nun „finalisiert“ werden. Geld solle aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Heizungen mit fossilen Energieträgern sollten weiter betrieben werden können, wenn sie künftig mit klimafreundlichen Gasen genutzt werden könnten. Das Ganze sei noch in Arbeit.

Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte bereits vor Abschluss der Beratungen ein „gutes Gesamtwerk“ im Aussicht gestellt und gesagt: „Es wird sich gelohnt haben.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Spitzen der Ampel-Koalition hatten ihre Gespräche am Sonntagabend aufgenommen, sie am Montag aber am frühen Nachmittag unterbrochen, weil Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und mehrere Minister zu den deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam reisen mussten. CDU, CSU, AfD und Linke werteten die Unterbrechung als Blamage und Armutszeugnis.

In den vergangenen Wochen war der Ton in der Koalition deutlich rauer geworden. Vizekanzler Habeck hatte sogar einen Vertrauensbruch moniert, weil ein Gesetzentwurf zum Austausch von Öl- und Gasheizungen aus seinem Haus an die Medien durchgestochen wurde.

RND/dpa/seb