Warnung vor „fatalen Folgen"

Ampel kritisiert Söder-Vorschlag zur Entwicklungshilfe

Ein Schild mit der Aufschrift «Asyl» hängt in der Landeserstaufnahme für Asylbewerber (LEA) an einer Wand (Symbolbild).

Der Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder, Entwicklungshilfe an die Rücknahme abgelehnter Asylbewerber zu knüpfen, ist in der Ampel-Koalition auf heftige Kritik gestoßen. Es gebe eine reale Gefahr, dass so das Problem vergrößert werde, so Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze. Die FDP warnt vor „fatalen Folgen“.