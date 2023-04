Nach Warnung des Expertenrates: Grüne drohen mit Blockade der Klimagesetzreform

Kampf gegen den Klimawandel

Emissionshandel in der EU: Klimaverschmutzer sollen mehr bezahlen

Das Europaparlament will am Dienstag eine Verschärfung des Emissionshandelssystems beschließen. Ziel ist die Klimaneutralität der EU im Jahr 2050. Die Preise für fossile Energie werden steigen. Mit fast 90 Milliarden Euro will die EU soziale Härten abfedern. Doch ob das Geld reicht, kann derzeit noch niemand sagen.