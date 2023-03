Ampel unterbricht Koalitionsausschuss – Dienstag geht es weiter

Die Ampel-Gespräche in Berlin sind unterbrochen worden. Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP wollen den Koalitionsausschuss am Dienstag fortsetzen. Dem waren stundenlange Verhandlungen seit Sonntagnachmittag vorangegangen.

Berlin . Die Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP hat ihr Spitzengespräch am Montag vorerst unterbrochen. Das Treffen soll am Dienstag fortgesetzt werden, wie das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erfuhr. Zuvor hatte der Fernsehsender Welt über die Unterbrechung berichtet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Der Koalitionsausschuss tagt seit gestern zu wichtigen Modernisierungsthemen unseres Landes. Dabei sind die Beteiligten in vertrauensvollen und konstruktiven Gesprächen weit vorangekommen, haben die Sitzung aber aufgrund der deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen in Rotterdam unterbrochen“, erklärten die Sprecherinnen von SPD, Grünen und FDP in einem gemeinsamen Statement. Die Gespräche sollen nun am Dienstagvormittag fortgeführt werden.

Bundesfinanzminister Christian Lindner meldete sich vor der Unterbrechung am Montagmittag mit wenigen Worten auf Twitter. „Ideenreichtum, #Schlafmangel - #Koalitionsausschuss. CL“, kommentierte er dort die Sitzung der Ampel-Koalition.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Regierungssprecher kündigte noch baldiges Ende an

Zuvor hatte Regierungssprecher Steffen Hebestreit noch ein baldiges Ende des Gespräche in Aussicht gestellt. „Man tagt weiterhin, aber das Ende der Verhandlungen sei absehbar“, sagte er am Montag unter Bezug auf ein Telefonat mit Kanzler Olaf Scholz (SPD). Dieser habe auch von einem „guten Ergebnis“ gesprochen. Die deutsch-niederländischen Regierungskonsultationen, zu denen die Ampel-Minister am frühen Nachmittag nach Rotterdam aufbrechen wollten, könnten pünktlich beginnen. Genau diese Reise ist Hintergrund der Unterbrechung.

Bei dem Treffen wollen die Koalitionäre Lösungen für eine lange Liste von Streitthemen finden. Dazu zählen etwa ein schnellerer Ausbau von Autobahnen, die umkämpften Pläne zum Austausch von Öl- und Gasheizungen sowie die Finanzierung der Kindergrundsicherung.

In den vergangenen Wochen war der Ton in der Koalition deutlich rauer geworden. Vizekanzler Habeck hatte sogar einen Vertrauensbruch moniert. FDP-Politiker mahnten vor dem Koalitionsausschuss wiederholt Disziplin beim Geldausgeben an – vor allem mit Blick auf den nun ausstehenden Bundeshaushalt für 2024. FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai sagte vor dem Gipfel: „Alle Koalitionsparteien müssen die aktuellen finanzpolitischen Realitäten anerkennen. Dazu zählt die Einhaltung der Schuldenbremse und eine Priorisierung der Staatsausgaben.“

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dem Koalitionsausschuss gehören die Partei- und Fraktionschefs der drei Ampel-Parteien sowie der Kanzler und mehrere Minister an - insgesamt fast 20 Politiker. Im Koalitionsvertrag hatten sich SPD, Grüne und FDP darauf verständigt, dass das Gremium monatlich zusammenkommt, „um grundsätzliche und aktuelle politische Fragen miteinander zu diskutieren und die weitere Arbeitsplanung miteinander abzustimmen“. In der Praxis tagte das Gremium bisher allerdings deutlich seltener.

RND/ag/dpa