Ampel-Zoff um Beschleunigung von Verkehrsprojekten: Am Ende leiden die Bürger

Staatsbesuche gibt es nicht so oft in Kiel – aber wenn, müssen Autofahrer mit Einschränkungen rechnen. Einen Vorgeschmack gab es bereits am Montag mit einer Vollsperrung der Holtenauer Hochbrücke. Am Dienstag könnte die Kolonne mit mehreren Fahrzeugen erneut für Verkehrsbehinderungen sorgen.