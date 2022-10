Ampelkabinett winkt den AKW-Weiterbetrieb bis Mitte April 2023 durch

Knusperhäuschen: Wettbewerb der süßen Meisterwerke startet wieder

Sie sind jedes Jahr der Hingucker in der Fleethörn in Kiel – die Knusperhäuschen, die in den Schaufenstern des KN-Verlagshauses ausgestellt werden, duften nach Weihnachten und ziehen die Blicke auf sich. Die Aktion startet wieder. Ende Oktober gibt es die Teilnahmekarten in der KN-Kundenhalle.