Der Koalitionsausschuss der Ampelparteien ist dieses Mal unfallfrei über die Bühne gegangen. Eine Sitzung ohne Beschlüsse ist allerdings kein Stresstest für das streitende Bündnis. SPD, Grüne und FDP brauchen für ihre Wiederannäherung Zeit, die sie nicht haben, kommentiert Kristina Dunz.

Nur drei und nicht wie beim letzten Mal quälende 30 Stunden tagte der Koalitionsausschuss der Ampel am Mittwochabend. Anders als Ende März wurden allerdings auch keine Beschlüsse gefasst. Dieses Mal haben die 17 Spitzenpolitikerinnen und -politiker einfach über die aktuelle Lage sprechen wollen: über Migration, Heizungen und, ja, auch über das beschädigte Ansehen der Regierung. Die Debatte im kleinen Kreis ging immerhin unfallfrei über die Bühne. Ein Stresstest ist das natürlich nicht für SPD, Grüne und FDP. Die Erschütterungen nach dem mühseligen letzten Treffen wirken nach. Es ist etwas eingezogen in diese Koalition, was nicht so leicht weggeht, wie es entsteht: Misstrauen.