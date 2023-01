Lobbyistin Andrea Tandler wegen Maskenaffäre in Untersuchungshaft

Mit der Vermittlung von Maskendeals soll die CSU-nahe Unternehmerin Andrea Tandler Provisionen in zweistelliger Millionenhöhe erhalten haben. Nun sitzt sie wegen mutmaßlichen Gewerbesteuerbetrugs in Untersuchungshaft.

München. Die Münchner Staatsanwaltschaft hat die CSU-nahe Lobbyistin Andrea Tandler und einen weiteren Beschuldigten am Dienstag wegen des Verdachts auf Gewerbesteuerbetrug festgenommen. Es soll laut eines Berichts der „Welt“ um steuerrechtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit der überteuerten Lieferung von Corona-Schutzmasken gehen. Die beiden Verdächtigen sind am vergangenen Dienstag Haftrichtern vorgeführt worden und befinden sich aktuell in Untersuchungshaft.

Das Ermittlungsverfahren richtet sich gegen Andrea Tandler, Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Medienberichten zufolge soll sie zu Beginn der Corona-Pandemie Provisionen in zweistelliger Millionenhöhe für die Vermittlung von Geschäften mit Atemschutzmasken erhalten haben. Sowohl die Bundesregierung als auch mehrere Bundesländer sollen durch Vermittlung ihrer Beratungsfirma vollkommen überteuerte Masken bezogen haben.

Mehr als 670 Millionen Euro soll Deutschland für medizinische Masken bezahlt haben. Berichten zufolge hätten Behörden teilweise fast zehn Euro pro Maske gezahlt. Andrea Tandler soll an einigen solcher Geschäfte mitgewirkt haben. Bereits im Juli 2021 erklärte die Bundesregierung auf Anfrage der Linken-Fraktion, dass die Unternehmerin den damaligen Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im März 2020 über ein Angebot zum Maskenkauf der Firma „Emix“ per E-Mail „informierte“.

Mutmaßlicher Gewerbesteuerbetrug

Laut eines Berichts des Magazins „Spiegel“ wurde Tandler von Ermittlern wegen des Verdachts auf Gewerbesteuerbetrug festgenommen. Tandler soll über ihre Werbeagentur in München ein Geschäft zwischen der Firma „Emix“ und dem Land Bayern vermittelt haben, jedoch die Provision an eine Firma in Grünwald weitergeleitet haben, die zum Zeitpunkt der Anbahnung des Geschäfts noch nicht existiert haben soll. Dies wäre möglicherweise ein Versuch gewesen, die Gewerbesteuer zu umgehen, da diese in Grünwald erheblich niedriger ist als in München.

Eine Sprecherin der Münchner Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es sich um steuerrechtliche Vorwürfe handelt, die Gegenstand eines bereits seit längerer Zeit laufenden Ermittlungsverfahrens sind. Weitere Details könnten aufgrund des Steuergeheimnisses nicht genannt werden.

RND/ab