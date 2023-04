﻿Bovenschulte warnt: Ohne Wumms für die Häfen droht ein riesengroßer Wirtschaftsschaden

Berlin. Herr Bovenschulte, Deutschlands Häfen sind durch Russlands Krieg gegen die Ukraine und den Klimawandel besonders gefordert, werden vom Bund aber nicht besonders gefördert. Sie sind mit Bremen und Bremerhaven für zwei Umschlagplätze verantwortlich. Was muss passieren, um konkurrenzfähig zu bleiben? Antwerpen und Rotterdam sind nah.

Im Koalitionsvertrag der Ampel wurde die wunderbare Formulierung vereinbart: „Wir werden eine nationale Hafenstrategie entwickeln und die enge Zusammenarbeit unserer Häfen fördern. Der Bund steht zur gemeinsamen Verantwortung für die notwendigen Hafeninfrastrukturen.“ Da ich diese Sätze mitverhandelt habe, weiß ich: Damit ist auch eine finanzielle Förderung gemeint.

Hört sich vernünftig an. Passiert ist nichts.

Doch, wir sind in guten Gesprächen mit dem Bund. Richtig ist aber: Wenn wir den nötigen Wumms entwickeln wollen, muss sich der Bund stärker als bisher für unsere Häfen engagieren. Derzeit beteiligt er sich an der Finanzierung aller deutschen Seehäfen nur mit 38 Millionen Euro im Jahr. Der Betrag hat sich seit 2005 nicht verändert. Das reicht hinten und vorn nicht.

Was brauchen Sie?

Ich sage mal so: Eine Null hintendran wäre schon gut, also 380 Millionen Euro. Wie kommen wir darauf? Im Jahr 2004 förderte der Bund die Seehäfen mit rund 150 Millionen Euro, was Preissteigerungen eingerechnet heute etwa 400 Millionen Euro entsprechen würde. Die Länder werden natürlich ihren Beitrag zur Finanzierung der Hafeninfrastruktur genauso leisten, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Das heißt für mich gemeinsame nationale Verantwortung. Denn die Bedeutung der Häfen ist durch den Krieg in der Ukraine und die notwendige Energiewende noch viel größer geworden.

Worum geht es genau?

Zwei Drittel der deutschen Exporte verlassen über den Seeweg das Land. 80 Prozent des europäischen Im- und Exports werden über die Häfen der Nordrange – also die Häfen entlang der deutschen und niederländischen Nordseeküste – abgewickelt. Die Häfen sind also absolut entscheidend für die deutsche Wirtschaft. Und damit sie auch künftig ungehindert angelaufen werden können …

… werden die Flüsse weiter vertieft?

Das lässt sich leider nicht immer vermeiden, zum Beispiel im Fall der Außenweser. Wir stehen in einem harten internationalen Wettbewerb. Bremen allein wird in den nächsten zehn Jahren 500 Millionen Euro in die Häfen in Bremen und Bremerhaven investieren, in die Terminals, die Digitalisierung und eben auch in die Vertiefung der Außenweser. Wir haben ja aktuell schlechte Erfahrungen damit gemacht, zu viel nationale Souveränität aufzugeben und sich zu abhängig von anderen zu machen wie zum Beispiel beim russischen Gas. Wenn wir das in Zukunft vermeiden wollen, müssen wir unsere eigene Infrastruktur intakt halten. Dazu gehören konkurrenzfähige Häfen mit einer guten Hinterlandanbindung auf Schiene, Straße und Wasser.

Ein spezielles Baggerschiff vertieft den Seekanal zwischen Warnemünde und dem Seehafen Rostock. Der Kanal, der den Rostocker Hafen mit der Ostsee verbindet, soll auf 16 Kilometer Länge ausgebaggert werden. Ziel ist eine Vertiefung um zwei Meter auf 16,50 Meter, damit die Durchfahrt für Schiffe mit einem Tiefgang von 15 Metern möglich wird. Das Projekt kostet 128 Millionen Euro und soll bis Mitte 2025 abgeschlossen sein. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Und wenn nicht?

Dann besteht die Gefahr, dass Deutschland international ins Hintertreffen gerät, dass die Wirtschaft leidet und die Energiewende nicht so schnell vorankommt, wie sie vorankommen muss. Wir müssen deshalb unsere Häfen auch zu Energiewende­häfen machen. Denn wir brauchen unbedingt mehr Offshore-Windanlagen. Aus derzeit rund 1500 Windrädern, die in Nord- und Ostsee stehen, müssen über 10.000 werden – und zwar schnell. Wir brauchen nicht nur LNG-Terminals, sondern müssen auch Wasserstoff importieren können. Und wir müssen einen zügigen Umschlag gewährleisten. Wenn all das nicht vorhanden ist, dann wird der volkswirtschaftliche Schaden riesengroß sein und mit der Energiewende wird es dann auch nichts.

Sehen Sie Gefahren durch Chinas Neue Seidenstraße bis nach Deutschland?

Herausforderungen ist vielleicht das bessere Wort. Es ist doch so: Die großen Reedereien müssen zunehmend CO₂-neutralen Transport anbieten, weil die Kunden das verlangen. Dazu müssen auch die Häfen CO₂-neutral und zugleich hochproduktiv sein. Sind sie das nicht, verlieren sie an Marktanteilen und an Bedeutung. Das wäre dann nicht nur ein wirtschaftliches, sondern auch ein außenpolitisches Problem, denn das hätte negative Auswirkungen auf die internationale Stellung Deutschlands.

China kauft in der Welt ein, auch Land und Unternehmen anderer Staaten.

Als demokratischer Staat müssen wir für unsere eigenen Handelswege einstehen und Verantwortung für funktionierende Infrastrukturen übernehmen. Was man nicht machen kann: China kritisieren und selbst nichts oder zu wenig tun. Wir müssen uns deshalb auch mehr um die Lebensbedingungen in anderen Ländern kümmern, deren Wirtschaft unterstützen und damit Selbsthilfe fördern. Dies gilt insbesondere auch für den globalen Süden. Ich bleibe dabei: Eine vernetzte Welt ist immer besser und sicherer als eine abgeschottete Welt mit Machtblöcken, die sich feindlich gegenüberstehen.

Wann wird die nationale Hafenstrategie stehen und haben Sie die Unterstützung auch der Bundesländer ohne Seehäfen?

Funktionierende Seehäfen sind ja genauso wenig ein Partikularinteresse der Küstenländer wie der Frankfurter Flughafen eine rein hessische Angelegenheit ist. Die Häfen sind eine Infrastruktur für ganz Deutschland. Nur ein Beispiel: Die Automobilindustrie in Bayern und Baden-Württemberg verschifft ihre Autos von Bremerhaven aus und hat deshalb großes Interesse daran, dass der Hafen reibungslos funktioniert. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass wir gemeinsam mit der Bundesregierung auf der Nationalen Maritimen Konferenz, die am 14. und 15. September in Bremen stattfinden wird, die Eckpunkte einer nationalen Hafenstrategie verkünden können, mit Aussagen auch zur künftigen Seehäfen­finanzierung.

Eine Frage noch zum Drogenschmuggel: Ist Bremerhaven ein guter Umschlagplatz für Koks?

Nein und wir werden auch verhindern, dass er es wird. Aktuell besteht allerdings die Befürchtung, dass der Kokshandel in Bremerhaven zunimmt, weil Antwerpen seine Kontrollen verschärft hat. Wir haben uns deshalb an den Bund gewandt und um eine Verstärkung der Zollkontrollen gebeten. Denn einen solchen Verdrängungseffekt müssen wir unbedingt verhindern. Deshalb investieren wir in zusätzliche Überwachungs­systeme und bieten Anreize für die Hafenbeschäftigten, Auffälligkeiten zu melden. Wir werden uns dem Drogenschmuggel von vornherein mit ganzer Kraft entgegenstellen.