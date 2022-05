Ukrainischer Botschafter in Deutschland

Ukrainischer Botschafter in Deutschland

„Führungskraft und Courage fehlen“: Melnyk kritisiert Scholz nach Auftritt in Davos

Der Botschafter der Ukraine in Deutschland Andrij Melnyk.

Andrij Melnyk hat Kanzler Scholz nach dessen Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erneut scharf kritisiert. „Militärisch wird die Ukraine von Berlin schlicht und einfach im Stich gelassen“, sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland. Es fehle dem Kanzler an Führungsstärke.