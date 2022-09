﻿Angebliche Putin-Nähe: Polnische Stadträte fordern Ende der Zusammenarbeit mit Schwesig

Swinemünde/Stettin. Wird die Region Westpommern die Zusammenarbeit mit der Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), einstellen? Das fordert der Klub der Stadträte für Recht und Gerechtigkeit. Angeblicher Auslöser ist ein Artikel, der am 20. September in einer polnischen Zeitung erschien. Auf der Titelseite ist ein gemeinsames Foto des Marschalls der Woiwodschaft Westpommern, Olgierd Geblewicz, mit Ministerpräsidentin Schwesig zu sehen. Das Foto trägt übersetzt den Titel „Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg hat mit Putin zusammengearbeitet“.

Der Ratsmitgliederclub von Recht- und Gerechtigkeit organisierte daraufhin eine Pressekonferenz. Hier forderte er den Marschall auf, die Zusammenarbeit mit Manuela Schwesig zu beenden. „Wir können uns eine Zusammenarbeit mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern nicht vorstellen, solange die Ministerpräsidentin dieser Regierung offen das Regime von Wladimir Putin unterstützt. Wir appellieren an den Marschall, jegliche Zusammenarbeit mit dem Land Mecklenburg-Vorpommern auszusetzen, bis die Regierung dieses Landes wechselt“, begründete der Vorsitzende des Klubs im westpommerschen Sejmik, Rafal Niburski.

Betont wird, dass Manuela Schwesig eine putinfreundliche Politik betrieben habe. Sie habe mit Gazprom kooperiert, sich für Nord Stream 2 eingesetzt und die Sanktionen gegen Russland kritisiert.

Schwesig lehnt Inbetriebnahme von Nord Stream 2 ab

Die Ministerpräsidentin steht schon länger in der Kritik, sich besonders stark für die Pipeline und für Kooperationen mit Russland eingesetzt zu haben, bevor Putin den Angriffskrieg in der Ukraine begonnen hatte. Die Pipeline in Betrieb zu nehmen lehne sie inzwischen kategorisch ab, wie sie auch zuletzt wieder bei Gesprächen zu einem LNG-Terminal in Lubmin mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erklärte.

Schwesig begrüßt finanzielle Unterstützung für Mecklenburg-Vorpommern Bund und Länder wollen nach der Entmachtung des russischen Ölkonzerns Rofneft bei der Raffinerie Schwedt über eine Milliarde Euro in Ostdeutschland investieren. © Quelle: Reuters

Mit dem Wissen von heute würde sie anders entscheiden, sagte Schwesig auch in der Talksendung „maybrit illner“ Mitte September, als sie auf die Gaspipeline Nord Stream 2 angesprochen wurde. „Ja, auch ich habe auf kritischen Dialog und wirtschaftliche Zusammenarbeit gesetzt“, sagt Schwesig. „Es hat sich herausgestellt, dass es ein Fehler war. Viele Jahrzehnte hat es geklappt.“ Das Kernproblem sieht sie in den fehlenden Alternativen, sie habe sich immer für Nord Stream eingesetzt, damit es preiswerte Energie gebe.

„Es sollte auch erwähnt werden, dass die Ministerpräsidentin weiterhin antipolnische Aktivitäten betreibt, was sich in dem Versuch widerspiegelt, den Bau eines Containerhafens in Swinemünde zu blockieren“, fügt Rafal Niburski bei der polnischen Pressekonferenz hinzu. Es soll der zweitgrößte Hafen an Nord- und Ostsee nach Hamburg werden. Durch den Containerhafen werden Schäden für Tourismus und Natur befürchtet, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Ein anderer Stadtrat von Recht- und Gerechtigkeit, Maciej Kopec, bekräftigte indessen, dass seine Partei eine deutsch-polnische Zusammenarbeit möchte.

Seit Januar kein Kontakt zwischen Marschall Geblewicz und Schwesig

Marschall Olgierd Geblewicz versichert in diesem Zusammenhang, dass er seit Januar keinen politischen Kontakt mehr zu Manuela Schwesig gehabt hätte. Außerdem wolle er die Zeitung wegen des umstrittenen Titelbildes verklagen, wenn sie sich dafür nicht entschuldige. In einem Interview mit den Medien fügte der Marschall hinzu, dass die lokale Regierung um das Wohlergehen der Bewohnerinnen und Bewohner des Grenzgebietes normale Verwaltungskontakte unterhalte.

Nach der Pressekonferenz verschickte die Pressestelle des Marschalls eine Stellungnahme. Darin heißt es: „Wir möchten daran erinnern, dass der Marschall den Bau von Nord Stream nicht nur von Anfang an kritisiert, sondern diese Investition auch verzögert hat. Obwohl dies formal die Domäne der Politik der polnischen Regierung ist, nutzte der Marschall seine Position im Europäischen Ausschuss der Regionen und ernannte ein spezielles Arbeitsteam, das die Befürchtungen der lokalen Regierungsbeamten nicht nur aus Polen, sondern auch aus anderen baltischen Ländern bezüglich des Baus dieser Infrastruktur vorbrachte.“

Seit einiger Zeit ist eine Abkühlung des Verhältnisses zwischen der Selbstverwaltung Westpommern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern zu spüren. Polnische Politiker haben ihre Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie die Probleme von Grenzgängern während der Corona-Pandemie gelöst wurden, nicht verhehlt. Kritisiert werden auch deutsche Proteste gegen Pläne zum Bau eines Containerterminals in Swinemünde.

