Angeblicher Drohnenangriff in Moskau: Terror oder Mittel zur Eskalation?

Moskau. 36 Stunden nach dem angeblichen Anschlagsversuch auf den russischen Präsidenten Wladmir Putin hält das Rätselraten darüber an, was tatsächlich passiert ist. Nach Angaben des russischen Präsidialamtes soll die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch versucht haben, Putin mit einem vereitelten Drohnenangriff auf dessen Unterkunft im Kreml zu töten. Die Ukraine war bemüht, diese Darstellung rasch zurückzuweisen: „Wir greifen weder Putin noch Moskau an“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Mittwoch bei einem Besuch in Helsinki. „Wir kämpfen auf dem eigenen Territorium und verteidigen unsere Dörfer und Städte.“ Selenskyjs Berater Mychajlo Podoljak warf Moskau auf Twitter vor, mit den Anschuldigungen Gründe zu schaffen, um Angriffe auf Zivilistinnen und Zivilisten in der Ukraine zu rechtfertigen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Ähnlich äußerte sich das Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington, das in seinem Tagesrückblick am Mittwochabend (US-Ortszeit) zu dem Schluss kam, es handle sich bei dem Anschlagsversuch um eine Inszenierung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Für diese Version spreche die „sofortige, konsequente und koordinierte“ Reaktion des Kremls auf das Geschehen, die am Mittwoch um 14.30 Uhr Ortszeit erfolgte. Aus Sicht der ISW-Experten äußerte sich Putin-Sprecher Dmitri Peskow zu diesem Zeitpunkt überraschend früh. Denn nach den Filmaufnahmen von dem Angriff, die auf Twitter verbreitet wurden, sei davon auszugehen, dass dieser erst zwischen 2:30 und 3 Uhr stattgefunden habe: „Wäre der Drohnenangriff nicht intern vorbereitet worden, hätte er ein überraschendes Ereignis dargestellt“, heißt es in dem ISW-Bericht. „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die offizielle russische Reaktion in dem Fall anfangs sehr viel unorganisierter ausgefallen wäre, da russische Beamte darum gerangelt hätten, eine kohärente Darstellung zu entwickeln und Aussagen zu vermeiden, die sich im Nachhinein zu einer Informationsblamage hätten entwickeln können.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von Twitter, Inc., der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

Ex-Ministerpräsident: „In Moskau können sie das nutzen, um das Regime zu stärken“

Das ISW erinnerte in dem Zusammenhang daran, dass die russischen Instanzen auf die militärischen Niederlagen in Balakliya und Cherson im Herbst 2022 zunächst verwirrt und unkoordiniert reagiert hätten.

Der Umstand, dass der angebliche Anschlag so kurz vor dem „Tag des Sieges“ am 9. Mai erfolgt sei, nähre außerdem den Verdacht, dass der Konflikt mit der Ukraine als existenzielle Bedrohung Russlands dargestellt werden solle, schrieb das ISW weiter: „Schon in früheren Einschätzungen sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Russland eine ganze Reihe von Maßnahmen ergreift, um (…) weitere Kreise der Gesellschaft zu mobilisieren.“

Der frühere russische Premierminister Michail Kasjanow – inzwischen ein entschiedener Gegner Putins – sah es ähnlich. Die Behauptung, es habe einen Drohnenanschlag auf das russische Staatsoberhaupt gegeben, sei Regierungspropaganda: „In Moskau können sie das nutzen, um das Regime zu stärken“, sagte er dem britischen Fernsehsender Channel 4.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selenskyj weist Vorwürfe des Drohnenangriffs auf den Kreml zurück Nach einem mutmaßlichen Drohnenangriff auf den Kreml beschuldigt Russland die Ukraine, einen Anschlag auf Präsident Putin verübt zu haben. © Quelle: Reuters

Zweifel aus rein pragmatischen Gründen

Der Sicherheitsexperte Mark Galeotti von der Londoner Beratungsfirma Mayak Intelligence bezweifelt die These von einem ukrainischen Anschlagsversuch auf den russischen Präsidenten im Kreml auch aus rein pragmatischen Gründen: „Putin hält sich bekanntermaßen selten im Kreml auf, geschweige denn, dass er dort übernachtet“, twitterte der Russland-Kenner.

Tatsächlich gab das russische Präsidialamt offiziell bekannt, dass Putin zu dem Zeitpunkt, an dem die Drohnen über dem Kreml abgeschossen wurden, nicht vor Ort gewesen sei. Der Staatschef hatte erst im März dieses Jahres überhaupt zu erkennen gegeben, dass er im Senatspalast im Kreml nicht nur über ein Büro, sondern auch über eine Wohnung verfüge.

Doch selbst wenn er sich dort aufzuhalten scheint, muss das nicht der Fall sein: Wie ein übergelaufener Bodyguard Putins dem oppositionellen Nachrichtendienst „Dossier Center“ Anfang April anvertraute, halte der russische Staatschef seinen Aufenthaltsort gerne geheim und pendle laufend zwischen seinen Amtssitzen im Moskauer Vorort Nowo-Ogarjowo, im Schwarzmeer-Seebad Sotschi oder seiner Datscha am Waldai-See nordwestlich von Moskau hin und her. An all diesen Lokalitäten seien identische Büros eingerichtet worden.

Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Warum wird das Drohnenvideo nicht im Fernsehen gezeigt?

In den Abendnachrichten am Mittwoch wiederholten die russischen Staatssender Perwij Kanal, Russland 1 und NTW unterdessen unverdrossen die offizielle Darstellung von der „terroristischen Attacke“ des „Kiewer Regimes“ auf den russischen Präsidenten. Das russische unabhängige Exilnachrichtenportal „Agenstwo“ („Agentur“) warf in seiner Berichterstattung darüber die Frage auf, warum in all diesen Fernsehberichten darauf verzichtet worden sei, die Filmaufnahmen des Drohnenangriffs zu zeigen. Ob damit Zweifel an der Echtheit der Bilder zum Ausdruck gebracht werden sollten, die im Netz kursieren, aber nicht offiziell bestätigt wurden, ging aus dem „Agenstwo“-Bericht aber nicht hervor.

Flankiert wurde die offizielle Lesart des Kremls, die Peskow am Donnerstag erneut betonte („Russland prüft derzeit eine Vielzahl von Optionen, um zu reagieren“), von scharfen Äußerungen politischer Amtsträger. Wjatscheslaw Wolodin, Sprecher der Staatsduma, forderte den Einsatz von Waffen, die in der Lage seien, das „Terrorregime in Kiew aufzuhalten und zu zerstören.“

In einer seiner bizarren Tiraden, die inzwischen zu seinem Markenzeichen geworden sind, forderte der frühere Präsident Dmitri Medwedew die „physische Eliminierung Selenskyjs und seiner Clique“. Man brauche den ukrainischen Präsidenten ja schließlich nicht als Unterzeichner einer bedingungslosen Kapitulation. Hitler habe auch nicht kapituliert.